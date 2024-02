El rei Felip VI torna a Aran sense la reina Letícia un any després de l'última visita

El rei Felip VI ha tornat aquest cap de setmana a la Val d’Aran després de la seua última visita a les pistes araneses d’esquí de Baqueira-Beret l’any passat, quan també va viatjar sense la reina Letícia ni les infantes. El monarca va arribar divendres a la tarda acompanyat d’un grup d’amics, just el mateix dia de la seua última estada a Aran fa un any, ja que també va viatjar el 17 de febrer del 2023, aprofitant que a la seua agenda no hi havia actes oficials. Això li permet passar un cap de setmana d’esquí a l’estació de Baqueira.

L’arribada en solitari del rei va aixecar gran expectació entre veïns i aficionats a l’esport blanc a la Val que hi van coincidir. Divendres a la nit, el monarca va sopar amb el seu grup d’amics en un restaurant de Vielha, El Fogón del Valle, i ahir al migdia se’l va veure menjant en un restaurant a la zona de Beret, segons van informar aficionats a l’esquí que hi van coincidir. Van assegurar que el rei va esquiar al matí per la zona de Baqueira i a la de Beret, on va parar a menjar i va despertar la curiositat d’esquiadors i empleats de l’estació.Alguns esquiadors van apuntar que el rei havia triat el millor cap de setmana quant al temps, ja que les últimes nevades registrades A Aran han deixat fins A 20 centímetres de neu nova en pistes i han deixat un perfecte dia per a la pràctica de l’esquí en més de 100 quilòmetres esquiables (vegeu el desglossament).La família reial té una casa a la Pleta de Beret, a Naut Aran, cedida des del 1984 pels empresaris de l’estació i en la qual es preveu que està allotjat el monarca durant el cap de setmana. Segons l’agenda de la Casa Reial, Felip VI preveu inaugurar dilluns un centre de diàlisi a Alcorcón.L’últim viatge de Felip VI a Baqueira va ser el febrer de l’any passat, tan sols uns dies després de la polèmica amb Iñaki Urdangarin i la seua nòvia, Ainhoa Armentia, que estaven passant uns dies en aquest allotjament de la família reial. Abans d’aquesta visita, Felip de Borbó no esquiava a Baqueira des del 2005, però durant la infància i la joventut estrany era l’hivern en què no viatjava a la Val d’Aran.

Nevades en els últims dies han millorat les pistes d'esqui del Pirineu

Les nevades entre dijous i divendres que han beneficiat Baqueira han deixat també entre 25 i 30 centímetres de neu a les cotes altes de Boí Taüll. Aquests nous gruixos van permetre obrir més pistes negres, les de més dificultat. Fonts d’FGC van apuntar que les condicions de la neu havien millorat a tota l’estació. També es van registrar nevades als complexos del Sobirà, la qual cosa va afavorir la l’arribada de més esquiadors.

Escapades del monarca a la neu a Baqueira amb els amics

El monarca Felip VI és molt aficionat a l’esquí i quan té l’oportunitat de practicar-lo es desplaça a alguna de les estacions del país, com és en aquest cas Baqueira-Beret, i sovint ho fa amb un grup d’amics. També ho va fer l’any passat quan hi va haver enrenou a les files dels mitjans de comunicació i en especial de la premsa del cor a la recerca de fotos del monarca.