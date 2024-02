Una sola persona recull la brossa a domicili cada dia

El municipi del Cogul va ser pioner a les Garrigues al posar en marxa la recollida d’escombraries porta a porta. El servei el gestiona l’ajuntament i se n’encarrega l’agutzil de 9 a 10 del matí de dilluns a divendres. Segons la regidora responsable, Romina León, en aquests més de tres anys l’experiència ha estat més que satisfactòria i s’ha aconseguit reduir a menys de la meitat els residus no reciclables. El 2019 el poble, de 155 habitants, generava 28 tones a l’any, que el 2022 es van reduir a 11. “Això comporta un important estalvi a les arques municipals, si es té en compte que la Generalitat cobra 71 euros per tona que entra als abocadors”, va indicar León. El reciclatge de les escombraries orgàniques ha passat del 14 al 20%, els envasos i plàstics del 6 al 14% i el paper de 4 al 12%. Només el 2022 es van recollir 8 tones d’orgànica, 5 de paper i 3 de vidre, xifra que suposa un import augment respecte a anteriors exercicis. Els dilluns, els dimecres i els divendres es dediquen a les escombraries orgàniques i els envasos, els dimarts al paper, el cartró i la fracció no reciclable, i els dijous al vidre.

“També hem incorporat l’autocompostatge i hem reciclat 3,8 tones en l’últim balanç anual de diversos rebutjos. A més, també recollim piles i càpsules de cafè, entre altres residus, que es porten a l’ajuntament perquè se n’encarregui del reaprofitament”, va explicar l’edil.El consell de les Garrigues estendrà la recollida d’escombraries porta a porta a tota la comarca el 2025, al comptar ja amb el vistiplau dels 18 municipis on ara no s’aplica. De moment, només es fa a Arbeca, Juneda, Cervià, Puiggròs, la Floresta i la Granadella i d’aquí a un any i mig es començarà a la resta, inclosa la capital, les Borges Blanques. Aquestes poblacions van començar a aplicar aquest sistema el 2022. El consell ja ha adjudicat a una empresa especialitzada el projecte per resoldre tots els tràmits necessaris i fer possible l’ampliació de la recollida domicialiària a tota la comarca atesos els bons resultats ja obtinguts a les sis poblacions que la fan. Segons León, quan comenci la recollida comarcal l’ajuntament s’hi sumarà “sense cap tipus de problema”.