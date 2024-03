“L'aigua és de la CHE, no temem un transvasament del Segarra-Garrigues”

El president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, es va mostrar ahir confiat que l’encàrrec de la gestió del canal principal del Segarra-Garrigues a Aigües Ter-Llobregat no ha d’obrir la porta a cap transvasament d’aigua a Barcelona perquè la del riu Segre (i la resta de rius a Lleida) la gestiona la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. A més, va afegir, “els regants de l’Ebre ja s’encarregaran que això no ocorri”. En aquest punt, va remarcar que el Segre és un dels rius més castigats per l’actual cicle de sequera i porta més de 20 mesos en situació d’emergència.

El recel davant d’un possible transvasament sí que el van mostrar aquesta setmana responsables territorials de la Segarra, com el mateix president comarcal, Ramon Augé. En canvi, Jové sí que va criticar que s’hagi cedit l’explotació a una empresa que està especialitzada en proveïment però sense experiència en regadiu. “Seria més lògic que l’hagués assumit la mateixa conselleria i que aquesta s’hagués subrogat al personal d’Acuaes” a Tàrrega, que ha gestionat la infraestructura principal fins ara. Segons va avançar dijous el secretari d’Agenda Rural, Oriol Anson, la nova gestió implica assumir dos empleats d’Acuaes, inclòs el director a Lleida, Josep Maria Serra. En paral·lel, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va aplaudir la cessió de l’explotació del canal principal a la Generalitat des d’avui i va dir que la gestió serà millor que l’estatal i més pròxima, i va rebutjar que hi pugui haver transvasaments. La mateixa opinió va mostrar la federació d’ERC a Lleida, mentre que el president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, també va afirmar que el traspàs no afectarà els usuaris.

Traspàs històric de la gestió, però la propietat és de l’Estat

La Generalitat gestiona des d’ahir per primera vegada la totalitat de la infraestructura del Segarra-Garrigues, tant el canal principal, en mans d’Aigües Ter-Llobregat (empresa pública del departament d’Acció Climàtica), com la xarxa secundària de reg, adjudicada a la unió d’empreses Aigües Segarra-Garrigues.Malgrat això, la propietat del canal segueix en mans de l’Estat i així serà fins d’aquí a tres dècades, quan la Generalitat podrà demanar també la titularitat de la infraestructura. L’Estat va construir el canal principal i la presa de l’Albagés, a més del pantà de Rialb, que serveix aquest reg i el del Canal d’Urgell.