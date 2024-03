El Palau dona la benvinguda als nadons nascuts el 2023

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Bruno, Joel, Joana, Thiago, Liam, Gala, Unai, Cel, Ramon, Jan, Marc, Bruno, Júlia, Tobías, Júlia, Lluna, Jaume i Àlex. Aquests són els noms dels divuit nens que van nàixer al Palau d’Anglesola l’any passat. El seu naixement va ser la millor notícia col·lectiva, van assegurar ahir des de l’ajuntament, que els va fer un acte de benvinguda i felicitació. Va ser una festa que va comptar amb la presència de tots els nadons i les seues respectives famílies.

Hi va haver cançons i se’ls va entregar un conjunt de peces per créixer i ser feliços al municipi: un llibretó dels drets de la infància, un imant de nevera amb el lema Ens plau el Palau, bosses orgàniques per procurar deixar a aquests nadons un món millor i una auca de la història de la història del Palau d’Anglesola, “per recordar d’on venim”, va comentar l’alcalde, Francesc Balcells. També se’ls va obsequiar amb una subscripció gratuïta a la revista local Avenç, que recull la vitalitat del municipi, i el llibre Els tresors del Palau, escrit per educadores d’aquesta localitat del Pla d’Urgell. La trobada va acabar amb una foto de grup i compartint un aperitiu, que ha permès crear un grup de WhatsApp de les famílies amb fills nascuts el 2023.

Aquesta localitat comptava l’any passat amb un total de 2.188 habitants, segons consta al web de l’ajuntament, una xifra que s’ha mantingut estable els últims anys. Va ser el 2008 quan va superar els 2.000 veïns. Així, l’any 2003 –fa dos dècades– n’hi havia 1.746. És a dir, 442 persones menys que en l’actualitat, xosa que representa un augment demogràfic de més del 25%.