Més protestes a Tremp pel tancament d'una I3

Unes cinquanta persones es van concentrar ahir davant dels serveis d’Educació a Tremp per reclamar que no es tanqui una línia d’I3 i de primer de l’escola Valldefors d’aquesta localitat del Pallars. L’AFA del centre ha denunciat que l’any passat ja es va impedir a tres famílies amb nens nascuts el 2018 matricular-los a I5 i se’ls va obligar a fer-ho al col·legi concertat i catòlic del municipi. Les famílies van lamentar que una vegada obertes les preinscripcions no hi hagi la possibilitat de fer-ho primer al centre públic. Per això, reclamen que totes les famílies tinguin l’opció de matricular els seus fills al grup d’I3 del col·legi de Valldeflors, no tancar la segona línia i respectar les ràtios.

L’oferta inicial d’Educació és d’una línia, però prendrà una decisió en funció de la preinscripció. L’AFA va rebre el suport dels sindicats, Intersindical i professors de Secundària.