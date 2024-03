Les farmàcies de Ponent han repartit més de 7.000 productes menstruals gratuïts i reutilitzables en una setmana

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fins a 7.063 persones menstruants de les comarques de Ponent ja han recollit a les farmàcies els productes menstruals gratuïts i reutilitzables en la primera setmana de la posada en marxa de la campanya 'La meva regla, les meves regles', que impulsa el Departament d'Igualtat i Feminismes. La delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, ha afirmat que l'acció està tenint un seguiment "excel·lent" i ha detallat que per ara els productes més demanats han estat les calcetes menstruals, amb prop d'un 60% dels casos, seguides de la copa, amb un 30%, i les compreses de tela, amb al voltant del 10%. Des del Govern també posen en valor la el paper "clau" de les farmàcies a l'hora d'assessorar i de fer arribar la iniciativa a tota la població.

En la primera setmana de funcionament de la campanya s'han recollit un total de 5.235 productes menstruals i se n'han reservat 1.828 més, xifres que sumen un total de 7.063 productes gratuïts.

Dels més de 5.000 productes ja sol·licitats i entregats, prop del 70% s'han repartit a la comarca del Segrià (3.466). La segueixen a gran distància el Pla d'Urgell (490), la Noguera (428), la Segarra (334), l'Urgell (281) i les Garrigues (236).

Pel que fa als productes demanats i que es retiraran els propers dies, Segrià continua al capdavant amb 1.043 reserves, seguit de l'Urgell (200), el Pla d'Urgell (193), la Noguera (187), la Segarra (125) i les Garrigues (80).

Per tipologia, els productes que han generat més demanda han estat les calces menstruals (3.045 retirades, un 58,2%), seguides per la copa menstrual (1.472, un 28,1%) i les compreses de tela (718, un 13,7%).

El 50% de les persones que han retirat els productes tenen entre 30 i 50 anys

La distribució dels materials i l'assessorament es realitza a través de les més de 200 farmàcies de la vegueria que s'han adherit a la campanya. Uns 500 professionals han rebut sessions de formació, organitzades a la demarcació de Lleida pel Departament d'Igualtat i Feminismes amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, per oferir els serveis. La població potencial de dones a qui s'adreça la iniciativa a la vegueria és de 115.300.

Bona valoració

Aquestes xifres les ha donat a conèixer aquest dilluns la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, en una visita a la farmàcia Marta Huguet de Barbens, al Pla d'Urgell. Bergés ha dit que la valoració de la campanya és "excel·lent" i ha destacat que es tracta d'una iniciativa "pionera arreu del món".

La delegada també ha expressat l'agraïment a les més de 200 farmàcies i les i els seus professionals per la implicació que han mostrat, "sense els quals l'èxit que està tenint la campanya no hauria estat possible". Segons Bergés, la col·laboració de les farmàcies i el seus professionals representen "la manera més fàcil perquè aquesta productes i l'acompanyament a les dones puguin arribar a pràcticament tota la població", més si es té en compte el tipus de municipis majoritaris a la Ponent des del punt de vista de població, que en el 80% dels casos no supera els 2.000 habitants.

Per la seva banda, la titular de la farmàcia de Barbens, Marta Huguet, que també és vocal de Formació del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, ha explicat que hi ha una "elevada acceptació" de la demanda dels productes i de l'assessorament sobre el seu ús. Huguet ha explicat que una part de les dones arriba informada sobre la campanya, mentre que una altra part necessita assessorament. També ha destacat que la campanya "ha acostat" públic jove a la farmàcia.

Algunes dones que aquest dilluns han demanat assessorament i han recollit alguns productes han ressaltat la seva sostenibilitat i l'estalvi econòmic que suposen enfront les alternatives d'un sol ús. Irene Potrony ha explicat que fa temps que utilitza productes reutilitzables i ha animat la gent a provar-los ara que són gratuïts perquè vegin que "van molt bé". Una altra veïna de Barbens, Núria Sanaüja, ha explicat que ja utilitza compreses reutilitzables i que ara ha agafat les calcetes "per curiositat".