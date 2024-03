La Fiscalia investiga una brutal agressió masclista a Guissona

La Fiscalia investiga d’ofici una brutal agressió masclista que va patir una dona en un bar de Guissona. La causa està oberta al jutjat de Solsona. Així ho va explicar ahir a aquest diari l’alcalde de la localitat, Jaume Ars, qui va assenyalar que “el consistori, a través del Servei Atenció a la Dona (SIAD), es va posar a disposició de la víctima, que va dir que no volia denunciar”. Els fets van ocórrer a les 8.00 hores del 18 de febrer passat, quan un home va començar a discutir amb la que llavors era la seua parella i li va estirar els cabells fins que va caure a terra i li va donar cops i puntades de peu. L’agressor, veí de Torà, es va encarar també amb persones que intentaven aturar-lo. Un dels veïns que hi va intervenir va explicar ahir a aquest diari: “Vam entrar al bar i, pel que sembla, ja feia estona que discutien, però quan vaig veure que li pegava em vaig posar al mig perquè a una dona no se l’agredeix”. El maltractador va marxar del bar amb cotxe i va ser interceptat pels Mossos, que el van identificar i li van fer la prova d’alcoholèmia, que va resultar positiva. Posteriorment van rebre l’enregistrament de les càmeres de seguretat del local, van obrir diligències i van contactar amb la víctima, que va afirmar que no volia denunciar. Les imatges es van fer virals entre els veïns d’aquesta localitat de la Segarra. Aquest diari va publicar ahir el vídeo en l’edició digital, però el va retirar posteriorment per expressa petició de la víctima. La CUP de Guissona va mostrar el seu malestar afirmant que “l’ajuntament no va fer res” sobre això. Un dels seus membres, Hug Sierra, va dir que “el consistori s’hauria d’haver presentat com a acusació popular”. En aquest sentit, l’alcalde, Jaume Ars, va afirmar que “la setmana següent als fets, vam condemnar al ple, les agressions masclistes coincidint amb el 8M, però no vam parlar d’aquest cas concret perquè el SIAD ens va recomanar anar amb compte, ja que si ho denunciàvem podríem perjudicar la víctima i deixar-la desprotegida”.

Ateses en un any 1.518 lleidatanes víctimes de maltractaments

■ Els Mossos d’Esquadra van atendre l’any passat un total de 1.518 dones que van patir violència masclista a les comarques lleidatanes, tant en l’àmbit de la parella com en el familiar. Segons les dades publicades per la Policia catalana, el 2023 la xifra de víctimes va augmentar un 5,5% respecte al 2022, quan van ser els 1.439. Pel que fa a les denúncies, els Mossos en van comptabilitzar 1.418, la qual cosa suposa un augment del 9% respecte a un any abans. Per tipus de violència, hi va haver 1.190 denúncies per maltractament en l’àmbit de la parella, un centenar més que un any abans. Quant a l’àmbit familiar, es van registrar 228 denúncies, amb un augment del 9%, i es va atendre 281 víctimes. En tot l’any passat, es va arrestar 563 presumptes maltractadors, entre els quals 6 menors d’edat.