La borsa del cereal reuneix més de 400 operadors d'arreu del món

La 21 edició de la Borsa Interpirinenca del Cereal va reunir ahir més de 400 operadors de diferents punts d’Espanya i Europa, especialment del sud de França i Suïssa, a més d’Itàlia, Rússia, Ucraïna. També hi van assistir representants de productors llatinoamericans de l’Argentina i el Brasil. Es va celebrar al complex Resquitx de Golmés, en el marc de la 151 Fira de Sant Josep de Mollerussa, que s’inaugura avui.

La trobada va reunir importadors, productors, grups cooperatius, brokers i usuaris que van disposar bona part del matí per fer contactes i intercanvis comercials. El coordinador de la borsa, Ramon Roset, va destacar la baixada de preus de prop del 50 per cent i va recordar que durant la guerra d’Ucraïna van pujar desorbitadament, fins a arribar a doblar-se. Per això, va dir, “ara els preus s’estabilitzaran a nivells d’abans de la crisi ucraïnesa, ja que es tracta d’un sector molt volàtil perquè està molt globalitzat”. Per la seua part, l’alcalde de la capital del Pla i president de Fira Mollerussa, Marc Solsona, va destacar la importància d’aquesta trobada per al sector que va abordar diferents reptes com els preus, la sequera o l’increment de costos.

La sequera accelera la proliferació de plagues en fruiters i cereals

■ Mig centenar de persones van participar ahir en la jornada tècnica sobre sanitat vegetal, en el marc de la Fira de Sant Josep i que es va celebrar a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell. La va organitzar el departament d’Acció Climàtica i l’Agrupació de Tècnics d’ADV i Assessors de Lleida i de Catalunya. Els ponents van destacar que la plaga de l’aranya del panís pot provocar una reducció de més del 20 per cent de la productivitat d’una finca, i es calcula que entre el 15 i el 20% dels danys per plagues a la Península estan provocats per aquests organismes. També es va abordar la proliferació de les plagues per culpa de la sequera i la “tropicalització del clima mediterrani”, que facilita l’arribada de microorganismes procedents de zones més càlides del planeta.