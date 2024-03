Jutges de pau reivindiquen el seu rol arran de l'amenaça de desaparèixer

Una trentena de jutges de pau del Pirineu lleidatà van defensar ahir des de la Seu d’Urgell la seua figura i el sistema de mediació de conflictes que exerceixen en una jornada de reflexió i debat per reivindicar el seu valor social. L’acte el va organitzar la conselleria de Justícia dies de després que el Consell de Ministres aprovés el projecte de llei d’Eficiència organitzativa de la justícia, que preveu la supressió d’aquesta figura. La secretària per a l’Administració de Justícia de la conselleria, Iolanda Aguilar, va acusar l’Estat de “buidar la Llei Orgànica del Poder Judicial” i, com a conseqüència, “ens acaba buidant de competències pel que es refereix a la justícia de pau”. Iolanda Aguilar, que va recordar que la proposta passa per transformar els jutjats de pau en oficines de justícia als municipis, va explicar que si tira endavant la normativa, “se suprimiran les funcions pròpiament jurisdiccionals i la figura dels jutges de pau, i quedarà únicament la funció de gestió i de suport d’auxili judicial”. En aquest sentit va apostar per “actualitzar i reformar la justícia de pau facilitant-li noves competències que ajudin a descongestionar els jutjats de primera instància o els nous tribunals d’instància”. La del jutge de pau, va afirmar, “és una figura molt bona i pròxima en l’àmbit de la resolució de conflictes i de mediació, cal potenciar-la en lloc d’eliminar-la”. Així, la Generalitat defensarà que siguin els caps de les noves oficines judicials municipals.

A la jornada d’ahir, que es va desenvolupar a la sala de la Immaculada, es va explicar el model de justícia català, la particularitat del país en aquest àmbit, i els motius que defensen perquè la figura del jutge de pau es mantingui. A tot Catalunya hi ha 898 jutges de pau, 224 a Lleida. Van recordar que l’oposició al projecte de llei compta amb el suport i el consens social i polític per defensar-lo davant de les cambres espanyoles abans de l’aprovació definitiva. En aquest sentit, també van justificar la presentació d’esmenes tenint en compte que, si la llei es modifica, buidaria les competències contemplades a l’Estatut. La trobada va incloure una ponència sobre la resolució de conflictes i una taula redona.