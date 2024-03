«El Puosc és una bona eina i aquest acompanyament ha de seguir»

Com valora la convocatòria d’eleccions al Parlament per al proper 12 de maig?

Crec que aquest país necessitava una convocatòria d’eleccions perquè necessitem un govern fort. Els municipis requerim un Executiu fort que doni respostes a les necessitats que tenim i a les de la nostra ciutadania, un que tingui un ampli suport del Parlament. En aquests moments teníem un govern feble, amb un suport de només 33 diputats i aquesta situació era del tot insostenible.

Carles Puigdemont serà el candidat de Junts?

Des de Junts tenim molt clar qui ens agradaria que fos el nostre candidat. Em faria molta il·lusió i crec que el president Puigdemont és qui millor encapçala aquesta transformació i aquest lideratge que necessita Catalunya. En tot cas, és ell qui ha de decidir quin ha de ser el seu paper.

Quan era consellera de Presidència va ser una de les impulsores de la recuperació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc). Quina valoració fa del desplegament del pla?

Era molt important recuperar la capacitat inversora de la Generalitat al món local, sobretot en aquells municipis més petits que tenen més problemes pressupostaris i que no poden executar les inversions necessàries que han de fer. Creiem que és una bona eina i és necessari que la Generalitat continuï fent aquest acompanyament inversor al món local.

L’Associació Catalana de Municipis disposa d’una central de compres. Hi ha algun servei que incorporaran pròximament?

La central de compres és una eina que funciona molt bé i és un suport molt important per al món local. No només perquè pel fet de licitar conjuntament aconsegueixes uns preus més competitius, sinó també perquè evites que l’ajuntament hagi de licitar i s’accelera també el poder disposar d’aquest producte. Ara estem a punt de treure un nou concurs per al lloguer de materials i infraestructures per a espectacles, com per exemple so, il·luminació..

Com funciona aquest servei?

Els ajuntaments socis de l’ACM s’adhereixen a la licitació que convoquem. Ho fem amb la llum, el gas, els vehicles de policia, els productes informàtics, segurs..

Lleida compta amb unes particularitats diferents, amb pobles més petits i més dispersos. Com s’ha de treballar amb aquesta realitat?

Aquest és un dels reptes que té aquest país però també un dels riscos. Si pensem en una Catalunya amb una àrea metropolitana central que ho arrossega tot i et despulla la resta, aconseguirem un país que va a dos velocitats. Hi haurà ciutadans de primera i de segona. I això és el que hem de combatre. Per tant, aquest reequilibri territorial és el que hem de treballar i és un dels eixos que ens hem marcat en el pla de mandat de l’associació.