Serret afirma que la Fira de Sant Josep és un “referent per a tot Catalunya”

La Fira de Sant Josep de Mollerussa va obrir ahir les portes de la 151 edició, que va inaugurar la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret. Va qualificar el certamen com “un referent de país” i un puntal per al sector primari, a més de tenir visió de futur per afrontar grans reptes com el demogràfic o la crisi climàtica.

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, va destacar ahir a la inauguració de la 151 Fira de Sant Josep de Mollerussa que el certamen de la capital del Pla d’Urgell és “un referent per a tot el país” amb visió de futur per afrontar grans reptes com el demogràfic, el digital, el polític i la crisi climàtica. “La celebració de Sant Josep té efectes a tot Catalunya, és un puntal per al sector i per dinamitzar la vida econòmica, no només de Mollerussa i Ponent, sinó de tot Catalunya”, va dir. Va afegir que la vocació de la Generalitat és acompanyar i disposar els recursos necessaris per afrontar “aquests grans reptes”.

Serret va afegir que el pressupost de la Generalitat per al 2024, descartat al no obtenir prou suport parlamentari, incloïa partides per “acompanyar” la societat a ser més “resilient”. Va recordar que destinava mil milions a afrontar la sequera, 1.400 milions per al sistema de salut i un increment del 10% en Educació.“L’actual Govern continuarà treballant per atendre les necessitats del sector primari”, va afirmar, i va recordar el compromís del Govern de “no renunciar als grans projectes de país”. En aquesta línia, va insistir en la voluntat de continuar invertint per pal·liar els efectes de la sequera. Serret va recordar l’aprovació aquesta setmana la llei d’amnistia, que va valorar com “un pas necessari per treure dels tribunals un conflicte polític”, i va justificar la convocatòria d’eleccions del 12-M per donar seguretat a un Govern fort i “tirar endavant el país”. Es va referir a aquests comicis i als europeus, que se celebraran al juny, com “una primavera democràtica que ha d’encaminar el nostre futur”. La Fira de Sant Josep va obrir ahir les portes amb 250 expositors i una superfície de 21.000 metres quadrats, i es prolongarà fins dimarts.

Solsona demana “acords” perquè Catalunya no es paralitzi

L’alcalde de Mollerusssa i president de la Fira, Marc Solsona, també va remarcar que aquesta edició de Sant Josep serà “un punt d’inflexió i un punt de trobada per afrontar els reptes al sector primari: la sequera, la modernització dels regadius, els alts costos energètics i de producció o la falta d’enteniment polític”. En aquest sentit, Solsona va lamentar que els pressupostos de la Generaliat no hagin prosperat en un context de “moltes crisis” i que les previsions per al 2024 s’hagin “truncat legítimament”. Per això, va fer una crida perquè les diferents formacions busquin acords de forma “responsable” per evitar que el país quedi paralitzat. D’altra banda, Solsona va agrair la presència al certamen de la consellera, Meritxell Serret, i va recordar la seua connexió amb la Fira de Sant Josep quan va ser consellera d’Agricultura. L’alcalde va insistir a buscar consensos i acords per mantenir inversions i va recordar que moltes de les grans batalles que afecten el sector primari passen per Europa.