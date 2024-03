El Govern amplia l'emergència cinegètica a tot el pla de Lleida

L’emergència cinegètica per reduir la sobrepoblació de conills a Ponent s’activarà de nou la setmana que ve, s’estendrà a totes les comarques del pla de Lleida, amb més de 280 àrees privades de caça, i s’allargarà fins al 30 d’abril del 2025. Així ho va anunciar ahir la directora dels serveis territorials d’Acció Climàtica a Lleida, Dolors Vila, en una visita a una finca arrasada per aquests animals a Tàrrega.

Vila va destacar que això “ens permetrà treballar especialment de setembre a desembre incidint en els conills reproductors i els adults quan la densitat és més baixa i les captures poden ser més efectives”.En aquell període, el Govern preveu arribar a capturar uns 350.000 conills per “intentar frenar el creixement de les poblacions entre els mesos d’octubre i abril” va destacar Francesc Cases, cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de Lleida.Cases també va recordar algunes de les mesures, com són els ajuts per posar xips a les fures, ja que la caça amb aquest mustèlid i amb arma de foc “és la més efectiva per a la gestió dels danys”, i va destacar que “s’han incrementat les pickups per a les batudes nocturnes”. Pel que fa a la petició d’utilitzar fosfur d’alumini amb els conills, va assenyalar: “No hi ha novetats, és un producte no autoritzat per aplicar al medi natural”.