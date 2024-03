Obres en 3,6 quilòmetres més de l'A-2 al Segrià per reparar el ferm - GERARD HOYAS

El ministeri de Transports va començar ahir una nova fase de les obres per reparar el ferm de la variant de Lleida de l’A-2. Els treballs es concentren en un tram de 3,6 quilòmetres a l’altura d’Alpicat i es porten a terme a la calçada en direcció a Saragossa, per la qual cosa el trànsit es desvia pels carrils que van en sentit Barcelona. El Govern central també continua amb les obres per millorar el paviment de l’A-2 a Cervera.