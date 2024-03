Més de 1.960 denúncies judicials per violència masclista el 2023

Més de cinc denúncies per violència masclista al dia. És el balanç de l’activitat que van registrar l’any passat els jutjats lleidatans pel que fa al terrorisme domèstic. Segons les dades publicades ahir per l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, les denúncies van tornar a augmentar l’any passat, la qual cosa es registra de forma continuada en l’última dècada, a excepció del 2020, un any marcat per la covid i les restriccions.

Així, durant l’any passat els tribunals lleidatans van ingressar 1.967 denúncies, la qual cosa suposa un augment del 12% respecte al 2022, quan van ser 1.755. A més, els jutjats van tutelar 18 menors d’edat per ser víctimes directes o indirectes de la violència masclista i van suspendre el règim de visites respecte als seus fills a 109 maltractadors, un 84,7% més que un any abans. Així mateix, es van aplicar dos retirades de la pàtria potestat i també van augmentar les suspensions de la guarda i custòdia, amb una cinquantena de casos, davant la trentena del 2022.

Pel que fa a les denúncies, les xifres tornen a avalar que nou de cada deu es presenten a petició directa de la víctima, ja que la intervenció de familiars només es va donar en quatre casos. Mentrestant, en un centenar de denúncies hi va haver una actuació directa per part de la policia. Segons el Consell del Poder Judicial, un total de 125 dones es van acollir al dret a la dispensa per no declarar contra el seu agressor, un 21% menys respecte a les que ho van fer el 2022.

Adoptades 326 ordres de protecció, el 65% de les sol·licitades

■ Els tribunals lleidatans van atorgar un total de 326 mesures de protecció a víctimes de violència masclista l’any passat. Representen el 65% del total de les que es van sol·licitar, entre les quals a tres de menors d’edat. Durant l’exercici es van ingressar als jutjats 1.932 delictes, dels quals un de cada deu van ser per trencaments de penes o mesures de protecció a la víctima. Lleida és de les províncies amb un percentatge de condemnes més gran respecte a persones enjudiciades, amb el 95,4%, amb un total de 433 condemnes l’any passat. Mentrestant, tres menors d’edat van ser enjudiciats l’any passat per delictes per violència masclista, tots d’entre 16 i 17 anys. A Catalunya, les denúncies van augmentar l’any passat un 5,3% i a Espanya, un 9,5%, amb una mitjana de 533 víctimes al dia.