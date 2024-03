Vora 319.000 lleidatans cridats a les urnes per a les eleccions del 12M

Vot per correu ■ El subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, va visitar una oficina de Correus per seguir el procés del vot per correu, que es pot demanar fins al dia 2 de maig. - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA

Un total de 318.853 lleidatans estan cridats a les urnes en les eleccions al Parlament que se celebraran el 12 de maig. Són aproximadament 4.000 persones més que en els últims comicis a la cambra catalana, que van tenir lloc el febrer del 2021. Del total, 300.148 són residents a Catalunya, mentre que els altres 18.705 viuen actualment a l’estranger. A tot Catalunya podran exercir el seu dret a vot 5.754.840 persones davant les 5.623.962 de fa tres anys.

Fins al pròxim 1 d’abril es pot consultar el cens electoral provisional i fer les reclamacions pertinents en cas de no constar -hi o que les dades siguin incorrectes.

Mentrestant, els partits continuen confeccionant les llistes electorals. ERC del Segrià celebrarà avui un congrés per elegir el seu candidat, que es preveu que ocupi la tercera posició en la candidatura. L’exregidor de la Paeria i exdiputat provincial Jaume Rutllant disputarà probablement aquest lloc a la delegada del Govern, Montse Bergés. Hi podria haver altres candidats. El PSC havia de ratificar ahir Òscar Ordeig com a líder de la llista socialista per Lleida.