El PSC aprova la llista amb un 30% d'abstenció

Òscar Ordeig va ser avalat com a cap de llista pel PSC.

El consell de federació del PSC va aprovar ahir la candidatura a les autonòmiques del 12M per Lleida amb l’aval de 52 vots de 76 i la resta, un 30%, van ser abstencions. El cap de llista, Òscar Ordeig, va ser ratificat i la resta de la llista va ser avalada però discutit perquè un nou criteri de la direcció nacional del partit ha deixat fora candidats com l’actual diputada i alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero. També el tinent d’alcade de Tàrrega, Silveri Caro. El PSC ha demanat no incloure als primers llocs alcaldes o tinents, cosa que a Lleida s’ha qüestionat.

Impulsem negocia amb Junts presentar-se a la seua llista electoral. L’assemblea va acordar pactar amb una llista sobiranista. Altres caps de llista confirmats són els del PP, Montse Berenguer; de la CUP, Bernat Lavaquiol, i dels comuns, Elena Ferre.