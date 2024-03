Recta final de la campanya amb més de dos metres de neu

La campanya turística de Setmana Santa donarà inici a la recta final de la temporada d’esquí amb gruixos sobre les pistes que arriben a superar els dos metres. Boí Taüll té un màxim de 2,2 metres de neu i Baqueira arriba als 1,55 metres, mentre que Port Ainé i Espot assoleixen els 1,40 i 1,20, respectivament. Per a aquests festius, en els quals es preveu una elevada ocupació al Pirineu (vegeu la pàgina 11), les estacions d’esquí alpí oferiran 143 pistes que sumen 181 quilòmetres. Dimarts, una nevada va acumular 10 centímetres més de neu a Baqueira i ahir hi va haver més precipitacions que van beneficiar Port Ainé.

Per als propers dies s’esperen més nevades, encara que seran de poca intensitat i es preveu que deixin menys de cinc centímetres a les pistes, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.Les estacions preparen activitats per als últims dies de la campanya. Port Ainé acollirà demà la carrera popular Gall Fer i dissabte serà el torn de l’Espot Tamarro Race. Baqueira ha programat un concert del grup Smile per dissabte i, el cap de setmana del 5 i 6 d’abril, tindrà lloc la quarta edició del festival Polar Sound, amb artistes com Ana Mena, La Oreja de Van Gogh, Taburete o Álvaro de Luna. Els dominis esquiables preveuen tancar la temporada d’hivern el dia 7, excepte Tavascan i Port del Comte que preveuen fer-ho aquest diumenge. Boí Taüll espera tornar a obrir el cap de setmana del 13 i 14 d’abril. Quant al nòrdic, les estacions van donar per acabada la campanya divendres passat i ara només estan obertes per a usos turístics Aransa, Lles, Sant Joan de l’Erm i Virós Vallferrera.