Dignificació de les restes de tres soldats republicans al Cogul

El cementiri del Cogul, a la comarca de les Garrigues, va acollir aquest dijous un emotiu acte de memòria democràtica per dignificar les restes de tres soldats republicans trobats en fosses i que no han pogut ser identificats i tornats a les seues famílies. Una trentena de persones va participar en l’homenatge al qual va assistir el director de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses, que va inaugurar un plafó de la Xarxa d’Espais de Memòria, instal·lada a la façana exterior del cementiri del municipi.

Per la seua part, l’alcaldessa del Cogul, Maria Àngels Julià, va explicar que les restes es van trobar en una intervenció arqueològica el 2020 gràcies al testimoni de Joan Esquerda, que va recordar que les tropes italianes li van obligar a ell i a altres joves del poble, quan tenien 14 anys, a enterrar els soldats republicans morts al camp de batalla. Les tropes rebels italianes van ocupar el Cogul el desembre de 1938 després d’uns combats molt durs amb l’Exèrcit republicà durant la batalla de les Garrigues. Les restes trobades a les fosses tenien traumatismes, impactes de bala i restes de metralla.

L’alcaldessa va assenyalar que “82 anys després d’estar a la terra i quatre anys en un laboratori, torneu a la vall que us va veure vius per última vegada”. Així mateix, va reivindicar la necessitat de continuar fent intervencions de memòria. “Fa anys que anem molt tard”, es va lamentar. Sobre això, va demanar a Aragoneses que la Generalitat autoritzi una prospecció arqueològica a la Serra del Sacarrenyo, que va ser primera línia del front de guerra, per localitzar més restes. També va reivindicar la necessitat d’explicar la història a les noves generacions. Per la seua part, Aragoneses va dir que “l’important és dignificar aquests espais per fer una memòria col·lectiva”. Els assistents van fer una ofrena floral mentre Noemí León va interpretar Madre anoche en las trincheras.