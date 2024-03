Polèmica a la Paeria pel dèficit de l'empresa d'aigües

L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va criticar aquesta setmana el dèficit de l’empresa d’aigües, de 16.000 euros, “perquè l’anterior consistori no va actualitzar la taxa per la proximitat de les eleccions”. Per la seua part, l’exalcalde Joan Santacana, actualment a l’oposició, va denunciar continus atacs de l’alcalde contra l’anterior govern. Santacana va advertir que es va consensuar no apujar la taxa, si bé Pomés va replicar que l’empresa d’aigües va advertir que havia de pujar.