Despreniments controlats a l'Eix Pirinenc després d'una allau i donen pas alternatiu

Un despreniment de roques sobre la calçada de l’Eix Pirinec (N-260) al seu pas per Baro, al municipi de Soriguera, va obligar ahir a tancar la carretera entre les nou i les deu del matí. Des d’aleshores, operaris de Carreteres van donar pas alternatiu mentre provocaven la caiguda controlada de pedres despreses per evitar noves esllavissades. El d’ahir va ser el segon despreniment en aquesta carretera al seu pas pel Pallars Sobirà en un mes. El 9 de març passat una altra allau va afectar la circulació a la via que va estar un dia tancada, entre la Pobla de Segur i Baix Pallars, a la zona de la font de la Figuereta.

L’alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla, va afegir ahir que tots dos casos es van registrar després d’episodis de pluja. Va assenyalar que l’aigua, al cap d’un període de sequera persistent “ajuda” que caiguin pedres a la calçada. També va lamentar la falta de manteniment, “tot i que som a la muntanya i és difícil controlar tots els pendents”. Va explicar que el despreniment no va causar cap dany a vehicles i que tret de la primera pedra, que era de grans dimensions, la resta es van anar retirant, de manera controlada, i es van fer caure les pedres més inestables. L’esllavissada va arrossegar la malla protectora del pendent, que finalment va col·lapsar pel pes de les roques. Només amb la intervenció dels operaris de Carreteres en va haver prou per netejar la calçada i restablir la circulació amb normalitat. Malgrat això, es preveu avaluar el pendent a partir d’avui. A mitja tarda d’ahir la circulació per l’Eix Pirinenc s’havia restablert amb tota normalitat.

Lleida va registrar 115 despreniments de roques a la carretera el 2018, un any rècord de pluja, i les comarques del Jussà i el Sobirà van ser les més perjudicades pels moviments de terreny sobre les carreteres.