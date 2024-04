Estrenen una vorera de 200 metres per tirar la brossa

Vilamòs ha estrenat una vorera d’uns 200 metres de longitud que va des del poble fins als únics contenidors d’escombraries, situats als afores, al peu de la carretera que dona accés a la localitat. Facilita que els veïns hi puguin anar a peu de forma més còmoda i segura, sense necessitat de trepitjar la calçada ni les cunetes. L’ajuntament ha portat a terme aquesta obra que, al marge del seu propòsit inicial, també ha servit per embellir l’entrada a aquesta població del Baish Aran.

L’entrada al poble està ara equipada amb nous fanals. Els treballs han permès també retirar antics abocaments de runa dels voltants de la carretera i s’han fet sembres de vegetació per millorar l’aspecte d’espais fins ara deteriorats, segons van indicar fonts municipals.L’ajuntament ha invertit més de 90.000 euros en aquesta actuació, procedents majoritàriament del pla únic d’obres i serveis (Puosc) de la Generalitat. A més de construir la vorera, s’ha habilitat un espai perquè el camió de recollida d’escombraries es pugui aturar de forma segura sense interrompre el trànsit de la carretera, segons va explicar l’alcalde, Oriol Sala (UA). Aquestes obres s’han enllestit mentre el Conselh Generau porta a terme el procés per adjudicar un nou contracte de gestió de les escombraries a tot Aran, que haurà de combinar la recollida porta a porta i els contenidors amb clau. Per la seua part, el ple de la Diputació va aprovar el mes de març passat un nou projecte per eixamplar el tram central de la carretera que dona accés a Vilamòs per passar de quatre a sis metres d’ample.