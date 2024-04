Turull, sobre les propostes de finançament d'Illa: "De bones intencions, l'infern n'està empedrat"

detail.info.publicated acn

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha posat en dubte les propostes de Salvador Illa de millorar el finançament i l'autogovern de Catalunya si és president de la Generalitat. "De bones intencions, l'infern n'està empedrat", ha ironitzat, i ha afegit que la credibilitat del líder del PSC en aquesta matèria és "menys zero", ja que el pas d'Illa com a ministre pel govern espanyol va coincidir amb els anys que l'Estat "va invertir menys diners a Catalunya i va envair més competències". Turull ha mostrat el "suport i afecte" de Junts a la gent que ha marxat pel cas Tsunami i ha retret a Illa que no s'hi hagi referit. "No ha dit res d'això, només aixeca la veu per defensar el PSOE, mai per defensar els interessos dels catalans", ha dit.

Jordi Turull considera que Salvador Illa no es presenta a les eleccions el 12-M amb l'objectiu de millorar el finançament de Catalunya i "servir els ciutadans", sinó que "ve a no incomodar el PSOE". "Més que fer grans promeses hauria de mirar de confondre's amb el paisatge perquè l'hemeroteca i els fets l'acompanyen i això fa que la seva credibilitat sigui menys zero", ha etzibat.

Sobre la marxa fora de l'estat espanyol de diversos investigats pel cas Tsunami Democràtic, Turull ha defensat que un cop entri en vigor la llei d'amnistia, podran tornar. Això sí, ha criticat que la "cúpula judicial" no "pugui evitar fer política", sobretot en període electoral. "Sempre que hi ha campanya electoral, són capaços de més i en funció de cap a on veuen que aniran els resultats actuen d'una manera o d'una altra", ha afirmat.

El secretari general de Junts no ha volgut entrar a valorar possibles pactes postelectorals, i s'ha limitat a dir que les seves condicions per formar govern són tenir un govern independentista i que respecti els drets i les llibertats de les persones. Això sí, ha remarcat que els vots del seu partit "ni per acció ni per omissió" faran president a Salvador Illa.

Turull ha visitat el port de Comiols, al límit entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, acompanyat de la diputada i candidata del partit a les eleccions del 12-M per la circumscripció de Lleida, Jeannine Abella. Des d'aquest punt, l'alcaldessa d'Isona i Conca Dellà ha criticat que el Govern porti dos anys de retard amb el projecte de l'eix de Comiols. La via té actualment 54 quilòmetres i presenta un traçat força sinuós, que arriba en algun punt fins a una altitud de 1.100 metres.