Declaren que al geriàtric de Tremp faltava personal

Nova jornada de declaracions al jutjat de Tremp per la investigació penal contra la residència Fiella de la capital del Pallars Jussà en la qual el novembre del 2020 van morir 64 dels 142 usuaris a causa d’un brot de covid-19. Van comparèixer diversos professionals, entre elles dos infermeres que, segons va assegurar la lletrada Maria Nolla, de Prats Advocats i que representen diverses famílies d’usuaris morts i exerceix l’acusació popular en la causa dels treballadors, van afirmar que “la residència es va convertir en una UCI encara que sense metges i personal. Que van demanar ajuda diverses vegades i que va ocórrer abans que fos intervinguda”. Nolla va afegir que “han explicat que no podien donar la medicació que necessitaven els usuaris i que hi havia un descontrol generalitzat”. També van declarar un fisioterapeuta i un animador social, que van afirmar que tenien material. Molts dels empleats també es van encomanar. En aquest sentit, Nolla va afirmar que “les infermeres han dit que van haver de cridar l’atenció a la directora i a altres caps perquè es posaven malament la mascareta”. Ahir també va declarar un veí que hi tenia la mare i el pare ingressats. La dona va morir però l’home va superar la covid al ser asimptomàtic. Va afirmar que des de la direcció amb prou feines els passaven informació, que al seu pare li van deixar diverses vegades sense menjar i que hi havia desatenció. Val a recordar que la setmana passada van començar a declarar els familiars en la causa pels homicidis imprudents. Van ratificar les denúncies. Van explicar que la direcció no els va informar de l’estat dels seus parents i que hi va haver desatenció i descontrol. “Els van deixar morir”, va afirmar Evaristo Saura, fill d’una de les víctimes. En canvi, la fundació va afirmar, mitjançant un comunicat, que això va passar quan el centre estava intervingut per Salut. El jutjat de Tremp va obrir la investigació arran de la denúncia de la Fiscalia, que la va definir com a “residència dels horrors”.