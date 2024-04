Despreniment a les portes de l'escola d'Almacelles el terra de la qual es va enfonsar fa cinc mesos

L’entrada principal a l’escola Antònia Simó d’Almacelles està acordonada, després que uns dos metres quadrats del revestiment de la façana caiguessin davant de la porta, en un punt on amb prou feines uns segons abans hi havia nens i nenes, segons testimonis dels fets. Va passar dimarts a la tarda, però l’accés principal no es va clausurar i va acordonar fins dijous, arran de queixes per part de famílies. Des d’aleshores, els 38 alumnes d’I5 han entrat i sortit del centre per una porta a la part de darrere. Aquest col·legi va patir fa cinc mesos l’enfonsament del terra d’una aula per una filtració d’aigua el mes de novembre passat.

L’enfonsament del terra va obligar a traslladar els alumnes d’I4 a la biblioteca del centre, on han continuat rebent classes des d’aleshores. Ara, part de les famílies dels nens i nenes d’I5, preocupades a causa de dos incidents en només cinc mesos, reclamen que els seus fills també siguin traslladats immediatament. Són els únics escolars que queden al col·legi, un immoble gairebé centenari propietat de l’ajuntament. Els de cursos superiors estudien en un altre edifici.Les famílies que reclamen el trasllat proposen portar els escolars d’I5 a aules buides de la llar d’infants municipal. L’ajuntament ja tenia previst instal·lar-los allà a l’inici del curs vinent, mentre la Generalitat reforma l’antic edifici de l’escola, segons va corroborar el consistori. Pares i mares reclamen accelerar aquest trasllat ja previst per guanyar seguretat i tranquil·litat.Per la seua part, els serveis tècnics municipals i d’Educació van examinar dijous i divendres la façana i van emetre informes que, segons l’ajuntament i la conselleria, conclouen que l’edifici és segur i que els dos incidents des del mes de novembre passat són fets fortuïts. Per aquesta raó, la direcció del centre preveu retirar l’acordonament i reobrir la porta principal dilluns. Aquell mateix dia, hi ha prevista una reunió entre l’ajuntament, Educació i les famílies en què les administracions exposaran aquests informes i rebran les propostes dels pares i mares d’alumnes.

Els fragments del revestiment de la façana van caure sobre el pati cap a les 16.30, gairebé a l’hora de sortida de les classes. Això va fer possible que diversos pares i mares d’alumnes que havien acudit a recollir els seus fills presenciessin els fets. “Els nens i nenes que eren al pati van entrar de nou a l’escola per recollir les seues coses abans d’anar-se’n”, relata Josep Manent, pare d’una alumna. “El revestiment es va desprendre tot just uns segons després que l’últim entrés a l’edifici, sobre el lloc pel qual havien passat”, explica. Va agafar de terra un dels trossos més grans i el va sospesar. “Era dur i pesant, podria haver fet molt mal”, va concloure.

“Bufava bastant vent quan va caure el revestiment de la paret”, recorda Florentina Heres, mare d’una altra de les alumnes d’I5 de l’escola Antònia Simó. “Va passar just després que els nens i nenes marxessin el pati i entressin a classe”, va explicar. Alguns testimonis van apuntar que una mestra de l’escola va acordonar per iniciativa pròpia la zona del despreniment. Tanmateix, la cinta havia desaparegut l’endemà al matí. La van tornar a posar dijous, després de queixes d’algunes famílies. Arran d’aquests fets, una mare ha deixat de portar aquesta setmana el seu fill a l’escola, al desconfiar de la seguretat de l’edifici. L’educació Infantil no forma part dels estudis obligatoris.

La direcció del centre, Educació i l’ajuntament no hi veuen perill

La direcció del centre, el departament d’Educació i l’ajuntament d’Almacelles van assegurar ahir que l’edifici és segur, després que els serveis tècnics del consistori i la conselleria examinessin entre dijous i divendres la façana i concloguessin que no hi havia perill. “L’enfonsament al novembre i els fets d’aquesta setmana són successos fortuïts”, van recalcar fonts de la direcció del centre, que van valorar que, si els informes tècnics avalen la seguretat de l’edifici, “no veiem el sentit a deixar-lo”. Van afegir que només “4 o 5 famílies” demanen el trasllat a la llar d’infants i que això “no es pot fer immediatament” a l’espera d’algunes obres pendents. Tant el centre com el delegat d’ensenyament a Lleida, Claudi Vidal, van recalcar que la seguretat d’alumnes i treballadors “és la prioritat absoluta”.

Retiren el precinte i es reuneixen amb les famílies dilluns

La direcció del centre té intenció de retirar dilluns el precinte que acordona l’entrada principal de l’escola. Aquell dia es reuniran amb les famílies i membres del consistori i Educació. Si bé el primer objectiu és tranquil·litzar els pares i mares amb els informes que avalen la seguretat de l’edifici, l’alcalde, Joan Bosch (Ara-PL) va puntualitzar que “decidirem què fer després de la reunió”. Per la seua part, el delegat d’Educació, Claudi Vidal, es va mostrar obert a estudiar si és viable traslladar els alumnes. “Les famílies han de sentir-se segures”, va dir.