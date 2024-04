Ferit en un foc a Camarasa i desallotjats en un altre a Tremp

Un home va ser evacuat ahir a la matinada a l’hospital Arnau de Vilanova després d’un incendi a casa seua, a Camarasa. L’home va patir una intoxicació per inhalació de fum. El foc es va declarar a la 1.10 hores en una casa unifamiliar del carrer Sant Jordi d’aquesta localitat de la Noguera i fins al lloc van acudir quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i dos ambulàncies del SEM. Els efectius van aconseguir donar per extingit el foc a la 1.54 hores. Un dels residents va ser evacuat a l’hospital, segons va informar el SEM.

Així mateix, ahir a la matinada hi va haver un altre incendi d’habitatge a la demarcació. Va ser al carrer Barcelona de Tremp i va obligar a desallotjar els veïns d’un pis, que van sortir pel seu propi peu al carrer. Els serveis d’emergència van ser alertats a la 1.06 hores. Es va cremar el menjador i la resta del pis va quedar danyat pel fum. Els veïns dels pisos de les plantes superiors van ser confinats per prevenció. No hi va haver ferits.