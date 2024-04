Almacelles i Educació estudien traslladar els alumnes d'I5 del col·legi per seguretat

L’ajuntament d’Almacelles i el departament d’Educació sospesen la possibilitat de traslladar els 38 alumnes d’I5 del col·legi Antònia Simó a un altre edifici municipal tal com reclamen els pares després que la setmana passada es desprengués part del revestiment de la façana a l’entrada principal del col·legi. “Aquesta serà una de les opcions que es debatran demà en la reunió amb els arquitectes i els tècnics del departament per donar una resposta als pares com més aviat millor”, va explicar l’alcalde d’Almacelles, Joan Bosch.

Així mateix, el delegat d’Educació a Lleida, Claudi Vidal, va apuntar que es valoren “diverses opcions” després d’escoltar les famílies ahir, tot i que encara no s’ha pres cap decisió. “Ho farem una vegada hàgim consultat els tècnics i de forma consensuada amb l’ajuntament i la direcció del col·legi”. Va afegir que en qualsevol de les opcions es prioritzarà “la seguretat” avalada per informes i actuacions necessàries.D’altra banda, almenys quatre famílies no van portar els seus fills ahir al centre com a protesta i per reclamar el trasllat dels petits a les aules buides de la llar d’infants municipal (en un edifici annex) fins que es garanteixi la seguretat de l’equipament. Malgrat això, van assegurar que avui tornaran a les aules i deixaran una setmana de marge a Educació i el consistori perquè es garanteixin actuacions de manteniment al centre. No obstant això, alguns pares també es plantegen canviar de col·legi els seus fills. “Ens preocupa l’estat de l’edifici encara que insisteixin que el centre és segur i no hi ha perill”, va explicar en aquest sentit Josep Manet, pare i membre del consell escolar, d’on també estudia dimitir. “De moment les negociacions no tenen gaire camí però no tanquem portes i esperem que s’aprovi un pla de manteniment i inversió per al col·legi”, va assegurar.Fa cinc mesos ja es va traslladar als alumnes d’I4 a la biblioteca del col·legi, on han continuat rebent classes des d’aleshores, després que cedís part del terra d’una aula per una filtració d’aigua. Ara, els prop de 40 nens i nenes d’I5 són els únics que queden a l’edifici, un immoble gairebé centenari propietat de l’ajuntament. Els cursos superiors estudien en un altre edifici al mateix recinte. En paral·lel, la Generalitat està duent a terme petites obres de manteniment a l’interior del recinte escolar.

Reunió amb arquitectes després d’escoltar les famílies

L’alcalde, Joan Bosch, va apuntar que la prioritat és “la seguretat de l’edifici” i va afirmar que està garantida. Entre les possibilitats hi ha el trasllat fins a final de curs a la tercera planta de la llar d’infants (ubicada en un edifici annex) o seguir al centre i entrar per la porta posterior del col·legi per evitar la zona en la qual es va desprendre un tram de revestiment. “Demà ens reunim juntament amb Educació amb els arquitectes i tècnics per avançar i poder donar resposta als pares dels alumnes”, va dir Bosch. Va afegir que tècnicament el col·legi és segur i no hi ha perill encara que “cal veure la viabilitat de fer un canvi o continuar a l’escola fins a final de curs”. Va assegurar que està previst fer noves reformes durant l’estiu i que fa poc més d’una dècada es va reformar tota la coberta de l’edifici. “Ens preocupa la seguretat dels petits i sempre s’ha vetllat per ella”, va dir.