Denuncien que muflons danyen les pastures al Pallars Sobirà

Ramaders de la Vall Ferrera han denunciat que la sobrepoblació de muflons danya les pastures d’herba amb pèrdues que comporten per als agricultors. Un dels ramaders d’Alins, Nacho Castellarnau, va explicar que on hi ha muflons no poden anar ramats d’ovelles a pasturar, perquè en cas de creuar-se amb les ovelles dels pastors surt un animal “poc apreciat i infèrtil”. Des del departament d’Acció Climàtica van apuntar que els muflons avancen en detriment de l’isard, amb qui competeixen pels prats.

La població de mufló censada a la Reserva Nacional de Caça (RNC) de l’Alt Pallars el 2023 era de 1.019 exemplars. L’RNC va gestionar l’any passat 13 expedients de danys i es van donar autoritzacions excepcionals de caça. Es van notificar 32 exemplars de mufló abatuts. Aquests resultats no són definitius perquè encara queden 4 autoritzacions de les 13. La directora de l’RNC, Cristina Espinar, va apuntar que “cal fer gestió per reduir els exemplars i controlar la població”.