El Govern preveu ubicar un centre d'FP en aeronàutica a Alguaire i un en formació ferroviària a Tàrrega

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El mapa de centres de formació professional 2035 preveu un centre d'FP especialitzat en bioeconomia a cada comarca. Això inclou el Centre d'Aeronàutica de Catalunya a Alguaire i el Centre de formació ferroviària de Catalunya a l'Escola de Sobreestants de Tàrrega. La planificació de la Generalitat contempla ara per ara que la vegueria de Lleida disposarà de 28 centres públics de formació professional, un dels quals d'excel·lència, i vuit de formació professional integrada. Així ho ha avançat aquest dimecres el president executiu de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT), Fabian Mohedano, en una trobada telemàtica que ha mantingut amb el grup de treball G10 de Lleida.

Mohedano ha presentat els treballs encara oberts del mapa de centres de formació professional 2035 a representants de les institucions i agents econòmics i socials que integren el grup de treball G10 de Lleida i amb representants locals i comarcals. El document encara no està tancat. El Centre d'Aeronàutica i el Centre de Formació Ferroviària de Catalunya seran centres col·laboradors vinculats al Departament de Territori.

El mapa de centres d'FP 2035 s'ha dibuixat d'acord amb l'Informe General de Prospectiva 2023-2026, presentat l'11 de gener de 2024, que permet una planificació per evidències, així com d'acord amb la planificació de centres d'FP 2035 que les organitzacions empresarials i sindicals més representatives van signar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el mateix 11 de gener a Palau de la Generalitat.

La Delegació del Govern de Lleida, juntament amb els serveis territorials d'Empresa i Treball, Educació i Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació, han liderat, amb l'Agència FPCAT, el dibuix del mapa. Aquesta planificació és dinàmica i està susceptible a canvis en els propers mesos per concretar les necessitats del teixit productiu de la ciutadania, ha indicat el Govern.

Així, resta pendent de planificació de la comarca de la Segarra, on s'espera que els acords es facin en els propers dies, i de la ciutat de Lleida, on caldrà treballar en una planificació d'acord amb l'educació obligatòria, per concretar els centres específics, especialment els vinculats a l’àmbit tecnològic i l'atenció a les persones, pilars prioritaris de la Unió Europea.

Aquesta setmana el Govern ha presentat l'Oferta FPCAT 365 per al període 2024-2025 que creix en un 7,7% i permet assolir la xifra rècord de 486.199 places i els 955,9 milions d'euros, amb la participació també inèdita de 40.548 empreses en la formació dual.