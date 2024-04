Balcells diu que l'assistència mèdica als pobles del Baix Segre està "garantida" i demana "tranquil·litat" als alcaldes

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha defensat aquest dijous que l'assistència mèdica als pobles del Baix Segre està "garantida". Balcells ha enviat un "missatge de tranquil·litat" als alcaldes de la zona que troben a faltar més metges arran de les baixes laborals de part dels professionals i la imminent campanya de la fruita, que pot arribar a duplicar la població en alguns municipis. En aquest sentit, el conseller ha dit que les baixes són casos "puntuals" que es poden "compensar" amb altres professionals i que per a la campanya fructícola hi haurà l'assistència mèdica "que cal, de qualitat i sense mancances". Balcells no ha concretat cap reforç però ha assegurat que "la dotació econòmica hi és i el nombre de professionals també".