Malestar dels alcaldes del Baix Segre perquè Salut no els ofereix més metges

Els alcaldes d’Aitona, la Granja d’Escarp, Almatret, Massalcoreig, Maials i Seròs van sortir descontents de la reunió mantinguda ahir amb Salut per solucionar la falta de metges al Baix Segre. Van explicar que la directora d’Atenció Primària a Lleida, Pilar Vaqué, només els va proposar reorganitzar el treball dels professionals que queden sense substituir les baixes, cosa que consideren insuficient.

Els ajuntaments van denunciar divendres que, dels set professionals de l’àrea bàsica de salut (ABS) de Seròs, dos estan de permís de criança, un altre l’iniciarà a l’agost i una metge tan sols treballa mitja jornada per aquesta mateixa raó. A més, un es jubilarà ben aviat i un altre no pot fer desplaçaments. Els edils afirmen que això fa que l’atenció sigui insuficient i van incidir que hi ha hagut 4 dies les últimes setmanes en què quatre dels consultoris més petits de la zona han estat sense metge. Fins i tot s’ha arribat a donar el cas, expliquen, que no hi hagués un professional en tota la setmana, la qual cosa ha obligat els pacients a acudir al CAP de Seròs.

Els alcaldes coincideixen que aquesta situació és insostenible amb l’arribada de temporers, ja que la població d’aquests municipis es duplica a l’estiu. Creuen que la proposta de Salut “només sobrecarregarà i tensarà els metges que treballen a l’ABS, cosa que anirà en detriment dels usuaris,” van indicar. Els primers edils també es van mostrar molestos per l’absència dels polítics convocats per escoltar les seues protestes davant d’un problema que consideren crònic: el delegat de la conselleria de Salut a Lleida, Raül Llevot, i el gerent territorial d’Institut Català de la Salut (ICS) a Lleida, Alfons Segarra.Els alcaldes insisteixen que el que es necessita és contractar més professionals, sobretot en el medi rural, en igualtat de condicions que els professionals que treballen a la ciutat. Els edils ja van expressar les seues queixes fa un any i asseguren que “tornarà a produir-se una falta d’atenció”.