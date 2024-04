Nova fase de retirada de llots del camp de regates

Les maniobres dins de la segona fase per estudiar com retirar tots els llots del Segre. - A.M.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha iniciat la segona fase del pla pilot per retirar els més de mig milió de metres cúbics de llots a la desembocadura del Segre, al camp municipal de regates, procedents del desembassament de Barasona que es va efectuar a mitjans dels 90. Els llots acumulats han fet que un dels millors camps de regates a nivell nacional no pugui utilitzar-se i afecti el desenvolupament d’altres proves esportives del municipi, entre altres qüestions, a més de crear problemes en la captació d’aigua que han obligat el consistori a dotar-se d’un proveïment per a les empreses instal·lades al polígon industrial Riols. Segons un estudi del consistori, els perjudicis al municipi ascendeixen a 400 milions d’euros. Es va fer una primera prova a finals del 2023 i l’actual durarà 6 mesos per retirar 4.700 metres cúbics de fang.

Per una altra banda, Endesa és investigada pel jutjat de Falset a causa de la retenció de sediments fluvials als embassaments del tram mitjà de l’Ebre (Mequinensa i Riba-roja) per perjudicis al Delta.