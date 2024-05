El repte del turisme sostenible

Les característiques de les comarques de Lleida estan alineades amb les noves tendències turístiques dels últims anys, en què la demanda de les destinacions de naturalesa i d’interior està en auge, sobretot després de la pandèmia de covid-19. L’oportunitat que aquest creixement suposa per al sector comporta també desafiaments. La massificació i degradació d’espais naturals sensibles o la vulnerabilitat a les conseqüències del canvi climàtic en són alguns.

El Parc Nacional d’Aigüestortes va superar per primera vegada el 2023 els 600.000 turistes, mentre que la demarcació va batre el seu rècord de visitants i pernoctacions el mateix any, amb 1,3 milions de turistes i 3,2 milions de pernoctacions, un 40% més que fa 10 anys. El sector ja pren mesures per controlar aquest creixement desbordant i evitar la saturació d’algunes destinacions, que concentren gran part dels visitants en èpoques concretes de l’any. Algunes de les mesures són augmentar els preus dels serveis, diversificar l’oferta turística o limitar els accessos a zones sensibles en èpoques de gran afluència, cosa que s’està portant a terme en diversos aparcaments del Parc de l’Alt Pirineu o altres espais naturals de la Val d’Aran a l’estiu. D’altra banda, el sector privat de l’àrea d’influència d’Aigüestortes reivindica des de fa temps poder participar en la seua gestió i en les accions de promoció turística per potenciar-lo, fet que implicaria modificar els seus usos i aprofitaments tradicionals compatibles.Val a remarcar que és a l’hivern quan la demarcació brilla amb tota la seua esplendor a nivell turístic, amb les seues sis estacions d’esquí alpí, incomptables opcions per als amants de la muntanya i divertides pistes de nòrdic. En aquest sentit, destaca el treball dut a terme per diversificar l’economia al Pirineu i que posa en relleu altres aspectes com la gastronomia, cultura i lleure, que guanyen pes els mesos més freds de l’any al mateix temps que ajuden a desestacionalitzar.

Una oportunitat per diversificar l’economia de les comarques del pla

El turisme és una indústria dinàmica que ha de saber adaptar-se amb agilitat als canvis, identificar noves tendències de mercat i alinear-hi els seus negocis i emprenedories. En aquest sentit, l’ecoturisme no és una cosa que es limiti únicament a les zones del Pirineu i el Prepirineu. Les comarques del pla hi han vist una oportunitat per diversificar i potenciar la seua economia i en els últims anys han desenvolupat experiències turístiques que amplien l’oferta del territori i afavoreixen la distribució de visitants, la qual cosa redueix la massificació en altres zones i contribueix a la desestacionalització del model vacacional tradicional.L’astroturisme a la Noguera, que per les condicions del Montsec gaudeix d’un dels millors cels de Catalunya, amb baixa pluviometria i poca contaminació lluminosa; la floració dels fruiters al Baix Segre, un espectacle natural que creix any rere any i que en la passada edició s’ha complementat amb el festival musical Cruïlla Baix Segre, o altres activitats que obtenen cada vegada un reconeixement més gran com el trufiturisme a les Garrigues, omplen cases rurals i restaurants i propicien la creació de nous negocis. La present oferta d’experiències, sumada al seu patrimoni cultural, gastronòmic i patrimonial i a un calendari farcit de fires, permet tenir en marxa de manera constant una campanya de promoció amb activitats. En aquest sentit, agències i turoperadors ja ofereixen packs que inclouen diferents propostes durant diversos dies.Paral·lelament, avancen projectes per a nous equipaments i activitats turístiques tant al pla com al Pirineu. El conjunt d’actuacions previstes a l’entorn de l’embassament de Rialb per convertir-lo en una destinació nàutica d’interior n’és una, malgrat que també destaca la promoció d’un nou model turístic inclusiu i intel·ligent per a la Vall de Boí que inclou la creació d’una tirolina, estacions de càrrega per a e-bikes o l’adequació de nous senders i miradors amb senyalització interpretativa inclusiva a nivell visual, sensorial i auditiva. Cal també assenyalar l’aposta que, davant de l’auge del turisme d’autocaravanes, han portat a terme desenes d’ajuntaments de tota la demarcació per atreure els seus usuaris mitjançant l’adequació d’espais de pernoctació i l’habilitació de serveis com llum i aigua.