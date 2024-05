El Baix Segre guanya un metge uns dies i els alcaldes ho veuen un “pedaç”

El departament de Salut ha incorporat un nou metge a l’equip de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) del Baix Segre a Seròs per reforçar l’atenció sanitària a Aitona, Maials, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Almatret i Seròs durant la campanya de la fruita. Treballarà al consultori d’Aitona, però només fins dimecres vinent, dia 8 de maig. A partir de llavors, la conselleria espera “mobilitzar professionals d’altres equips per cobrir l’atenció ordinària i continuada”, van explicar ahir responsables del departament als edils dels municipis afectats. Aquests havien rebutjat aquesta setmana que els assignessin un altre metge amb antecedents policials per conduir ebri i va provocar queixes a les Garrigues Altes. Actualment està a la borsa de treball de Salut.

Salut espera que el dia 15 es reincorpori al seu lloc un metge de baixa, i va explicar als alcaldes que treballarà per incorporar altres professionals com més aviat millor. Els edils, per la seua part, consideren que incorporar un metge fins al dia 8 és “un pedaç més”, que no posa solució al problema de la falta d’atenció sanitària. Dels set metges que hi ha a l’ABS de Seròs, dos estan de permís per criança, un altre començarà ben aviat i un es jubila, per la qual cosa s’opta per l’atenció telefònica.L’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, va apuntar que, de set facultatius “en tenim només tres i mig”. Va afegir que cada any passa el mateix. “De fet, ens han reconegut errors interns de gestió que han provocat aquesta situació. La solució no ens satisfà i esperem respostes més immediates”, va dir.

L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va insistir en la mala gestió. “Han tingut un any per solucionar-ho i tornem a estar igual. Fins que reben queixes dels alcaldes no mouen peça”. Va afegir que algú ha d’assumir la seua responsabilitat política, ja que es tracta d’un problema de gestió. David Masot, de Maials, va afegir que, a partir de dimecres, “vetllaran” perquè s’incorporin més sanitaris i per assegurar que hi hagi metge “almenys quatre dies a la setmana”. Josep Maria Vallès, de Massalcoreig, va recalcar la necessitat de contractar més professionals per als pobles.