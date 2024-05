Endesa no construirà deu dels molins que va impulsar a les Garrigues

Endesa no construirà deu dels 24 molins de vent que ha impulsat en els últims anys a la comarca de les Garrigues. Fonts de la companyia van explicar que els vuit aerogeneradors del parc eòlic de les Covasses han quedat descartats al no aconseguir una declaració d’impacte ambiental favorable, fet que impedeix seguir endavant amb la seua tramitació. Les mateixes fonts van indicar que s’eliminaran dos dels vuit molins previstos en el projecte del parc de Sant Joan. La Generalitat els va deixar en suspens durant un període de fins a dos anys, mentre tramita la creació del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Aquesta suspensió temporal afectava també els vuit aerogeneradors del parc de les Covasses.

La companyia va explicar que el projecte del parc eòlic de Sant Joan seguirà endavant amb els sis molins que la Generalitat no va deixar en suspens, i que també preveu construir els vuit aerogeneradors que hauran de conformar la futura central eòlica de la Comella. Tant el parc eòlic de la Comella com el de Sant Joan van obtenir in extremis el vistiplau ambiental de la Generalitat a finals del mes de setembre passat, quan faltaven només quatre dies perquè expirés el termini de quatre anys per aconseguir-ho. Més enllà d’aquesta data, haurien perdut els seus respectius punts de connexió a la xarxa d’alta tensió.

Els tres parcs eòlics que Endesa va promoure a les Garrigues tenien inicialment el propòsit de generar electricitat per a la producció d’hidrogen verd en una planta que s’havia de construir a Tarragona. Tanmateix, aquesta instal·lació per separar l’hidrogen de l’oxigen de l’aigua va quedar ajornada sense nova data, i l’empresa va reprendre els tràmits dels molins de vent per vendre l’electricitat que generin. Entre els tres sumaven 24 aerogeneradors, dels quals 16 seguiran endavant en el procés d’autorització. Després d’obtenir el vistiplau ambiental de la ponència de renovables de la Generalitat, esperen l’aprovació de la comissió d’Urbanisme de Lleida.