Detingut per assestar 4 ganivetades a la seua exparella a Tàrrega

La Policia Local de Tàrrega i els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns passat un home que el mateix dia va apunyalar la seua exparella al portal de casa seua. Segons ha pogut saber aquest diari, els fets haurien succeït al voltant de les 6 del matí de dilluns quan la víctima, un home de 42 anys, sortia de la seua casa situada a la Via Lacetània de la capital de l’Urgell. Al carrer, al costat del portal de l’habitatge, l’esperava la seua exparella que li hauria assestat almenys quatre punyalades amb un ganivet, tres a l’esquena i una a prop del cor. Segons fonts policials, la víctima hauria aconseguit escapar-se de la seua exparella. Va tornar a entrar a l’edifici i es va tancar al seu pis.

Al cap d’una hora aproximadament es va desplaçar amb el seu cotxe al CAP de la ciutat per ser atès de les ferides. Allà el van derivar a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida on ahir seguia ingressat encara que no perilla la seua vida. De fet, ja el van pujar a planta. Els serveis sanitaris van ser els encarregats d’alertar la Policia Local de Tàrrega dels fets. Diversos agents es van desplaçar al CAP per iniciar una investigació del succés i al costat dels Mossos d’Esquadra van detenir el mateix dilluns el presumpte agressor, de cinquanta anys, al seu habitatge, situat també a la capital de l’Urgell. Està acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa. Estava previst que passés a disposició judicial al jutjat de Cervera entre ahir i avui. Segons fonts solvents, després de donar per acabada la relació sentimental, l’agressor ja havia causat danys al cotxe de la víctima i també l’hauria amenaçat en diferents ocasions, per la qual cosa la víctima volia sol·licitar una ordre d’allunyament.Tant la víctima com l’agressor són veïns de la capital de l’Urgell encara que la víctima és natural de Sant Martí de Maldà. Coneguts de la víctima es van mostrar ahir commocionats pel succés.

Segons assenyalen les últimes dades publicades pels Mossos d’Esquadra, durant l’any passat van arrestar un total de vint-i-tres persones acusades d’intent d’homicidi a les comarques lleidatanes, quatre més que un any abans.