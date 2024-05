Presó provisional per al detingut per clavar quatre punyalades a la seva exparella a Tàrrega

El carrer Via Lacetània de Tàrrega, on s'hauria produït l'agressió.Laia Pedrós

La jutgessa del jutjat d'Instrucció 1 de Cervera, en funcions de guàrdia, ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut a Tàrrega acusat de clavar quatre punyalades a la seva exparella dilluns a Tàrrega.

La víctima és un home de 42 anys que va ser atacat quan sortia de casa seva a la Via Lacetània de la capital de l'Urgell. La jutgessa ha obert una causa per temptativa d'assassinat. L'agressor va clavar tres punyalades a l'esquena de la víctima i una prop del cor. Tot i així, es va poder escapar i amagar a casa seva. Després va anar al CAP i va ser derivat a l'Arnau de Vilanova, on ja li han donat l'alta.

Des del CAP es va donar l'alerta a la policia i el mateix dilluns policia local i Mossos van detenir el suposat agressor.

Sembla ser que després de donar per acabada la relació, l'agressor ja hauria ocasionat danys al vehicle de la víctima i per això volia demanar una ordre d'allunyament, ja que també havia rebut amenaces.