La pressió ramadera ja supera els 30 caps de bestiar per cada habitant a la Franja

La pressió ramadera supera amb escreix els trenta caps de bestiar de proveïment per habitant a les comarques de la Franja, una cabana l’explotació de la qual genera alhora una intensa activitat econòmica i uns elevats volums de residus l’aprofitament del qual i eliminació estan afavorint la implantació de noves indústries a la zona.

Segons les dades oficials del Govern d’Aragó, el nombre de places ramaderes a les comarques agràries del Baix Cinca i la Llitera, que inclouen les dos administratives d’aquests noms, i la de la Cinca Mitjà, acumulaven un total de 2,26 milions de caps de porcí, de boví i d’oví, el que dona una mitjana de 29 porcs, 3,2 vedells i vaques i 0,6 corders i ovelles per habitant.

Aquesta pressió triplica de llarg a la d’11,07 que es dona a Lleida i a la de 9,19 del conjunt d’Aragó, i multiplica pràcticament per trenta la d’1,05 de Catalunya.

I ha registrat un notable increment, del 24%, en els cinc últims anys per als quals hi ha dades: on hi havia quatre animals de proveïment n’hi ha ara quatre, amb un augment d’1,82 a 2,26 milions en les tres espècies assenyalades.

En aquell període, de 2017 a 2022, la cabana de porcí va augmentar a 400.000 caps, d’1,57 a 1,97 milions, i la de boví en 59.000, de 158.124 a 217.885, mentre la d’oví minvava de 96.908 a 69.500.

La primera d’elles genera a l’any entorn de dos milions de tones de purins i més de 80.000 de vísceres i altres restes, un volum que ha emprezsado a atreure industrials interessats en processar aquests subproductes de la ramaderia.

Una d’elles és la fàbrica d’heparina que Glicopepton Biotech, un consorci format per Costa Food, Càrniques Celrà i Labvoratorios Rovi, projecta instal·lar a Fraga amb l’objectiu de processar les restes de 25 milions de porcs (gairebé la meitat dels 53 que se sacrifiquen cada any en tot l’Estat) per produir set tones d’anticoagulant.

El projecte contempla com a alternativa extreure 12,6 tones d’“heparina crua a partir de la mucosa intestinal del porc” (en necessitaria 43.750) i, amb els residus d’aquest procés, fabricar 4.795 tones anuals de greixos i 8.615 d’hidrolitzat proteic concentrat per a alimentació, animal, biogàs i/o fertilitzant.