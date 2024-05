El festival d'Alguaire tindrà una pantalla de 100 metres quadrats

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La segona edició del festival Lleida Airport Remember Festival, que se celebrarà des de les 20 h del dissabte 6 de juliol fins a les 6 h de l’endemà, comptarà amb una gran pantalla led de 100 metres quadrats “que no s’ha vist mai a Lleida” en un dels seus dos escenaris, segons va afirmar ahir el DJ Joseph Wonder, portaveu de l’organització. Ahir es va revelar que l’homenatge a Daft Punk anomenat Robot Rock Alive encapçalarà un cartell amb més de 30 DJ entre els quals es troben els lleidatans Joseph Wonder, Manel Lopez i el també organitzador Jordi Vèliz. Els promotors i el Sr. Postu, que col·laborarà amb la venda de xapes per lluitar contra el càncer, van revelar el cartell ahir a l’aeroport davant d’un centenar de persones que van gaudir d’un vermut electrònic. Els organitzadors celebren que en la primera hora de venda van vendre més de 1.000 entrades, i expliquen que ja porten més de la meitat de l’aforament de 5.000 persones. Així, esperen tornar a penjar el sold out, com l’any passat.