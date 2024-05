Lliures amb càrrecs els arrestats en la baralla amb destrals, catana i pistola de Torrefarrera

El jutge de guàrdia va decretar dilluns la posada en llibertat amb càrrecs per als cinc detinguts per la batalla campal que hi va haver dissabte a la nit a Torrefarrera. A més, a un d’ells se li prohibeix atansar-se a la víctima. Els Mossos van decomissar catanes, una destral i una pistola simulada. Va passar a l’avinguda Lleida.