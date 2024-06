Els Mossos d'Esquadra detenen cinc homes per intentar sostreure un carregament de 354 kg d'haixix l'any passat a l'Urgell

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Ponent han detingut avui cinc homes, d’entre 30 i 40 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. A un d’ells, també se l’acusa de l’autoria d’un robatori violent.

Les detencions són resultat d’una investigació oberta el 5 de maig de l’any passat després d’intervenir un carregament de 354 kg d’haixix, tal i com va avançar SEGRE.

Concretament, es va detectar un grup de persones que volien robar la càrrega d’un camió estacionat en el pàrquing d’un restaurant de Vilagrassa (Urgell). Immediatament, es va muntar un dispositiu policial que va permetre detectar un home, a l’interior d’un vehicle, que feia tasques de vigilància.

Aquest individu, en detectar que l’havien descobert, va marxar precipitadament. Finalment, se’l va aconseguir interceptar després d’un breu seguiment i que intentés fugir novament amb el seu vehicle, posant en risc la integritat dels mossos que van practicar la seva detenció.

Tot seguit, i davant les sospites que el camió que vigilava el detingut transportés material il·legal, es va immobilitzar el camió a les dependències policials de Tàrrega. L’endemà es va registrar el remolc i, ocult sota la càrrega lícita, es van intervenir 354 kg d’haixix.

La investigació apuntava que els lladres no havien aconseguit sostreure la droga atès que no havien pogut moure les 18 tones de material que hi havia al damunt. Tot i això, van muntar un dispositiu de vigilància per no perdre l’objectiu i intentar-ho novament al dia següent.

Arran de la intervenció de la droga es va iniciar una investigació per identificar els assaltants, els propietaris i l’origen i destí de la càrrega.

Aquest matí s’ha realitzat una segona fase de la investigació amb la detenció, a Mollerussa i Golmés, de cinc persones relacionades amb l’intent de sostracció de la droga.

A més, a un dels detinguts també se’l relaciona amb un robatori violent comès a finals de setembre de l’any passat a Mollerussa. En aquest cas, tres encaputxats van assaltar un domicili i van amenaçar amb una pistola els propietaris.

El detingut d’avui se’l considera l’inductor d’aquest robatori. Aquest cas continua obert per tal d’identificar els autors materials.

El detingut per l’assalt al domicili passarà durant les properes hores a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

Robat a Lituània



La investigació es va iniciar després que un camió amb matrícula de Lituània fos estacionat de matinada davant de l’Hostal del Carme de Vilagrassa, a peu de l’N-II i al costat de l’A-2. Pel que sembla, diverses persones van rondar el vehicle i veïns van alertar la policia d’aquesta situació.

Diverses persones van ser identificades. També van comprovar que el vehicle constava com a sostret a Lituània i, davant de les sospites que pogués transportar alguna mercaderia il·legal com droga, el van immobilitzar i el van traslladar fins a un solar que hi ha al costat de la comissaria dels Mossos a Tàrrega.

Paral·lelament, es van iniciar vigilàncies de paisà per la zona. Així, divendres, al voltant de les 19.00 hores, els agents van observar un vehicle de gamma alta amb matrícula de Lituània.

Preocupació per¡ l’arribada de màfies dedicades al narcotràfic



Els cossos policials estan preocupats per l’arribada a les comarques de Lleida de màfies dedicades al tràfic internacional de droga, especialment de marihuana. Es tracta d’organitzacions criminals l’objectiu de les quals és conrear la marihuana a la demarcació i altres zones de Catalunya per comercialitzar- la al nord d’Europa, on arriba a quintuplicar el valor. Afirmen que són persones altament preparades i perilloses. Els últims anys s’han fet diverses macrobatudes a Ponent. A més, s’investiga l’assassinat el 2021 del vigilant en una plantació de marihuana a les Borges el cadàver del qual encara no ha aparegut.