Mor un veí del Pont de Suert en un accident a l'N-230 a Baells

Un conductor de 71 anys, veí del Pont de Suert, va morir ahir al matí en un accident a la carretera N-230 al seu pas pel municipi de Baells, a la comarca de la Llitera, a la Franja. Els fets es van produir cap a les 12.30 hores quan, per causes que es desconeixen i que s’investiguen, el cotxe va sortir de la via a l’altura del quilòmetre 45 i va acabar bolcant. A causa de l’impacte va morir el conductor, un home de 71 anys que regentava la sabateria Calçats Marisa del Pont de Suert. Al vehicle també viatjava la seua dona, de 64 anys, que va resultar ferida greu i va ser traslladada a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Al lloc va acudir una patrulla motorista del Destacament Trànsit de la Guàrdia Civil de Binèfar, l’Equip d’Investigació de Sinistres de Fraga, una dotació de bombers de la diputació d’Osca i serveis sanitaris del 061. Segons va assenyalar la Guàrdia Civil, el cos de la víctima va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal d’Osca.

D’altra banda, sis persones van resultar ferides en un xoc frontal entre dos turismes a l’N-IIa a Lleida. L’accident va tenir lloc poc abans de les 17.30 hores al quilòmetre 457, molt a prop del lloc on el 4 de maig passat va perdre la vida una veïna d’Alcarràs de 39 anys en un altre accident frontal. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dos dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques que van traslladar els sis ferits a l’Arnau amb ferides de diversa consideració. Així mateix, a la C-53 a Vallfogona de Balaguer, es va produir un xoc entre un camió i un turisme sense ferits.