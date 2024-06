Un milió d'euros per assegurar el pendent de l'N-260 a la Pobla

El ministeri de Transports invertirà 976.231 euros a assegurar el pendent de la muntanya al costat de l’N-260 entre la Pobla de Segur i Gerri de la Sal, a la zona de Font de la Figuereta, on el passat 9 de març el despreniment de grans roques va mantenir tallada la via 24 hores. Un helicòpter va traslladar ahir durant 45 minuts material a la zona, especialment 9 pilones, per avançar en els treballs de consolidació. Les roques es van emportar al març la xarxa de protecció i Carreteres instal·la una nova lona de 80 metres de longitud, segons va explicar el subdelegat del Govern, José Crespín, que va visitar els treballs. A prop d’aquest tram de carretera, a Baro, a començaments d’abril es va registrar un altre despreniment de roques per les pluges que va obligar també a desviar la circulació.