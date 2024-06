Posen 85 carregadors de bicis elèctriques a les principals rutes cicloturístiquesEls Next Generation han deixat a Lleida 286 milions, un 40% per a empreses

Un punt de càrrega intel·ligent per a bicis instal·lat a Lleida com els que s’utilitzaran. - SOM MOBILITAT

La Diputació impulsa la instal·lació de fins a 85 carregadors elèctrics per a bicicletes, també per a turismes en càrrega lenta, que s'implantaran als principals corredors cicloturístics tant del Pirineu com del pla. Suposaran una inversió de 260.000 euros, finançats amb fons Next Generation, que a Lleida han deixat 287 milions d'euros.

Mig centenar de municipis de les comarques del Pirineu i el pla instal·laran en les properes setmanes entre un i tres pals de càrrega intel·ligents per a bicicletes elèctriques, i per a turismes en càrrega lenta, que es desplegaran en les principals rutes ciclistes ja habilitades.

La Diputació impulsa la inversió de 260.000 euros dels fons Next Generation (en la línia denominada Naturalment Lleida) a la instal·lació d’aquests carregadors, que se sumen als 13 ja licitats que es col·locaran en els punts d’accés a espais naturals a Lleida.Seran 85 carregadors per a 49 municipis i s’instal·laran en rutes tan emblemàtiques com la Pedals de Foc, la Transpirenaica o la Catigat al Pla d’Urgell; els nou Salts del Canal d’Urgell o espais naturals de gran valor com la Unilla, l’aiguabarreig, Bessons, els secans de Belianes-Preixana, la serra de Bellmunt-Almenara o el Camin Reiau a Unha (Naut Aran). També al camí del Cellers a la Pobla de Segur, entre altres desenes de trames cicloturístiques. La distribució, segons fonts de la Diputació, s’ha abordat atenent les peticions dels ajuntaments: deu es dotaran amb tres carregadors; setze més, amb dos carregadors, i la resta fins a 49 en tindran un. El projecte contempla que siguin els mateixos ajuntaments els que assumiran la instal·lació, la gestió i el manteniment dels nous punts de càrrega. Cada un serà de 7,4 kW, la qual cosa implica, en el cas d’un turisme, una càrrega d’un Tesla 3 en dos hores.

Aquesta serà una de les inversions contemplades en els Next Generation de la UE, que per ara han deixat a Lleida 287,2 milions d’euros, uns 160 més que fa un any. El 40% són per a empreses; el 21%, per a corporacions locals; el 8% per a centres d’investigació, i la resta, per a altres beneficiaris. La Paeria de Lleida és una de les més afavorides (18,5 milions per a la ZBE i d’altres) i quatre milions per a la transformació digital de municipis de menys de 20.000 habitants. La consellera Natàlia Mas Guix va animar les empreses a optar a les convocatòries obertes.

La Universitat de Lleida (UdL) i l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), juntament amb la cooperativa Som Mobilitat, ultimen la posada en marxa d’un cotxe elèctric compartit, com va avançar aquest diari. Esperen poder estrenar-lo a l’estiu, una vegada hagin finalitzat els últims tràmits. Aquest vehicle està pensat per a desplaçaments per motius laborals dels empleats de les dos institucions, encara que també estarà obert a l’ús per part de ciutadans socis de Som Mobilitat en certes franges horàries.

En concret, de dilluns a divendres entre les 7.00 del matí i les 15.00 hores podran utilitzar-lo professorat universitari i personal d’administració i serveis de la universitat, així com treballadors de la Paeria. A les tardes i els caps de setmana estarà a disposició dels socis de Som Mobilitat, que a Lleida són al voltant d’una vintena.

La tarifa per utilitzar aquest servei serà de 5 euros l’hora, encara que la UdL preveu subvencionar-ne 3 durant el primer any per incentivar-ne la utilització. Les tarifes han de ser aprovades per la comissió econòmica i el consell de govern de la Universitat.El cotxe elèctric serà un renault Zoe amb una bateria de 52 kW i 320 quilòmetres d’autonomia. Estarà ubicat en un aparcament al carrer la Palma de la capital del Segrià, en una plaça que gestiona l’EMAU i en la qual Som Mobilitat instal·larà un carregador elèctric.

Som Mobilitat és una cooperativa creada el 2016 per impulsar la mobilitat sostenible i crear comunitats amb serveis que configurin una xarxa de carsharing (cotxe compartit) a Catalunya. Els usuaris utilitzen un web i una aplicació per fer les reserves, buscant al mapa i seleccionant el dia i l’hora. També poden gestionar canvis, consultar el nivell de bateria, obrir i tancar els vehicles sense clau i contactar amb el servei d’assistència. A les comarques de Lleida, ja disposen de serveis de cotxe elèctric compartit al Pla d’Urgell.

Alier de Rosselló i UdL, principals beneficiàries dels fons de la UE

Alier de Rosselló és la principal empresa beneficiària dels Next Generation a Lleida amb 17,6 milions per a projectes de sostenibilitat i economia circular i, juntament amb Engie, uns altres 6,1 per a la planta de biomassa més gran de l’Estat (vegeu la pàgina 26). Són també beneficiàries bonÀrea (la fundació en rep 11 per a la residència), Avícola de Lleida i Copisa. La UdL és el centre d’investigació més ben dotat: set milions per formar joves doctors i contractar investigadors, i l’IRBLleida, tres per a projectes de medicina personalitzada