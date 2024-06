El sector de l'habitatge de l'Alt Pirineu demana que els ajuts i les normatives s'adaptin a la realitat territorial

detail.info.publicated acn

La 1a Jornada d'Habitatge de l'Alt Pirineu i Aran ha posat de manifest la necessitat de modificar algunes polítiques i adaptar-les a aquesta zona del país. La secretaria tècnica de la Taula d'Habitatge, Sílvia Rodríguez, ha dit que l'Alt Pirineu es tracta "d'una zona molt rural i les polítiques estan pensades des d'una òptica urbana" i aposta per canviar els criteris de priorització: emergència econòmica o zones més poblades. A l'Alt Pirineu "l'emergència econòmica no és dona, però sí la poblacional", ha dit. La directora de l'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, Eva Fiter, ha explicat que hi ha demanda de primera residència, però no hi ha oferta. Aquest fet portarà molts pobles a quedar deshabitats, ha afirmat.

La Taula d'habitatge de l'Alt Pirineu i Aran és un òrgan público-privat amb representació d'agents de les sis comarques de muntanya que es va crear l'any 2022. La voluntat d'aquest òrgan és fer front al repte de l'accés a l'habitatge a partir de la coordinació i la cooperació entre agents clau del territori. Està impulsada per l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran i l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran. De la Taula d'habitatge en va sorgir la iniciativa de la Jornada d'aquest dijous.

Fiter ha explicat que l'Alt Pirineu i Aran compta amb realitats molt diverses, però en general viu una situació de fragilitat demogràfica. Davant d'aquesta, l'accés a l'habitatge se situa "com a factor clau per a fer front al repte poblacional" i "la fixació de població és important perquè condiciona el desenvolupament i el futur", d'aquest territori.

Rodríguez ha dit que cada vegada es fa més palesa la dificultat d'accés a l'habitatge a les comarques alt pirinenques i destaca com algunes de les causes l'elevada presència d'habitatges buits, la necessitat de rehabilitació dels immobles o la pressió de segones residències o habitatges d'ús turístic.

L'objectiu de la taula és fer front al repte de l'accés a l'habitatge a l'Alt Pirineu i Aran a partir de la coordinació i la cooperació entre agents del territori. Amb la 1a Jornada d'habitatge celebrada a Sort s'han volgut posar sobre la taula totes les eines i mecanismes per facilitar l'accés a l'habitatge als municipis de muntanya. Durant la jornada s'han explicat experiències que poden ser reproduïbles a altres municipis.