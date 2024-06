El Ministeri d'Agricultura posa en marxa la modernització de 45.767 hectàrees del canal d'Urgell

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la Societat Mercantil Estatal d'Infraestructures Agràries (Seiasa), ha posat en marxa les obres de millor de l'eficiència hídrica i automatització de 45.767 hectàrees de regadiu del canal d'Urgell. La previsió és invertir 24.021.561 euros per evitar les pèrdues d'aigua per filtració als canals principals i regular el seu cabal per ajustar-se a les necessitats de reg. El termini d'execució del projecte és de 24 mesos i ha de beneficiar a 17.186 regants de les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i les Garrigues. La modernització del canal d'Urgell ha estat llargament reivindicada pels seus regants, sobretot més recentment, arran dels problemes per la sequera.

Segons ha informat el ministeri amb un comunicat, està previst renovar el revestiment de part dels canals i les sèquies que es fan servir a la zona regable, que presenten un elevat nivell de deteriorament, per evitar així les pèrdues d'aigua i augmentar la seva capacitat. El canal d'Urgell es va construir fa més de 160 anys i és la infraestructura de regadiu més important de Catalunya.

L'actuació inclou la construcció de tres basses que permetran emmagatzemar un total de 1,1 hectòmetres cúbics d'aigua. Això hauria de servir per millorar la gestió del canal i de tota la zona regable que depèn d'elles.

En relació a les basses, s'instal·laran comportes de regulació dinàmica, que permetran l'automatització de l'ompliment de les mateixes i la regulació dels cabals situats aigües amunt de les sèquies.

Aquest projecte, que compta amb un termini d'execució de 24 mesos, afavorirà 17.186 regants de les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i les Garrigues. L'actuació s'emmarca en el programa per a l'eficiència i sostenibilitat en regadius al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, per tant, estan cofinançades per fons Next Generation de la Unió Europea. El seu caràcter públic-privat suposa que l'aportació pública serà d'un màxim del 80% del cost de les despeses elegibles, mentre que les comunitats de regants i usuaris aportaran el 20% restant.