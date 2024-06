Màxim risc d'incendi forestal a Lleida malgrat les últimes pluges

“Les pluges d’aquesta primavera ens han donat una treva però també han suposat que hagi crescut vegetació, la qual cosa afavoreix la propagació dels incendis. Portem quatre anys de sequera estructural per la qual cosa el risc és màxim.” Així ho va assegurar ahir Joan Josep Bellostas, inspector dels Bombers de la Generalitat, que a partir de l’1 de juliol serà el cap de la Regió d’Emergències de Lleida rellevant Jordi Solà, que es jubila, en la presentació de la campanya forestal d’estiu a la demarcació i després de la primera reunió operativa de seguiment del pla Infocat.

Pel que fa a les zones més crítiques, Bellostas va explicar que “Segrià, les Garrigues i el sud de Segarra i Urgell són on en aquests moments hi ha més risc”. A més, ha començat la campanya de la sega. En aquest sentit, el cap dels Agents Rurals, Llorenç Ricou, va afirmar que “som el graner de Catalunya i la campanya implica un risc, però els agricultors estan molt mentalitzats i prenen totes les mesures de seguretat”. Va afegir que “la majoria dels focs de la sega són accidentals i no per negligència”. Per la seua part, la delegada del Govern, Montse Bergés, va recordar que “la situació és complicada a l’haver-hi un estrès hídric i molt combustible”. Lleida compta amb 742 bombers (363 funcionaris i 379 voluntaris). A més, s’han incorporat temporalment 59 persones, de les quals 48 són ajudants d’ofici forestal (AOF). “Són els encarregats d’ajudar a desplegar les línies d’aigua als focs”, va explicar Bellostas. Quant a mitjans aeris, hi ha un helicòpter de comandament al parc de Lleida, helicòpters bombarders a Alguaire i la Seu i un avió de vigilància i atac a Alguaire.Una altra de les novetats és el redisseny del Pla Alfa de risc, que suma un nou nivell. Així, Ricou va explicar que “si es tanquen espais com el Montsec es fa per salvar vides humanes”. Ahir hi va haver diversos focs a la demarcació (vegeu el breu superior a la columna).D’altra banda, membres de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) es van manifestar ahir a Barcelona perquè consideren que han estat relegats en l’extinció d’incendis i reclamen un canvi en la direcció de Bombers.