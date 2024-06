Vídeo | Una de les proves dels drons de passatgers de la companyia Ehang a Alguaire

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’aeroport d’Alguaire acull aquesta setmana les proves del nou sistema Egnos (European Geostationary Navigation Overlay System) per a vehicles aeris no tripulats. A les imatges, un dels vols dels drons, encara sense cap passatger dins del vehicle.

Es tracta d’una tecnologia de suport per als sistemes de navegació aèria per satèl·lit que augmenta la precisió i la fiabilitat dels GPS. El seu desenvolupament obre camí al desplegament i adopció d’avions autònoms capaços de desenganxar i aterrar verticalment, també coneguts com Vtol.

El sistema Egnos està desenvolupat per l’Agència Espacial Europea i les proves s’estan duent a terme en una aeronau de la firma xinesa EHang al centre de proves per a vehicles aeris no tripulats d’Alguaire, un referent de la infraestructura aeroportuària inaugurat l’octubre del 2023.