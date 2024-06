Quatre detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en operacions a Aitona i Gerri de la Sal

Quatre detinguts i unes 1.300 plantes de marihuana decomissades és el balanç de dos noves operacions policials contra el cultiu i el tràfic d’aquesta droga a les comarques de Lleida portades a terme per la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra.

El primer cos va efectuar a primera hora del matí d’ahir un escorcoll en una finca situada als afores d’Aitona. Els investigadors van detenir tres persones i van decomissar unes 700 plantes ocultes a l’interior d’una granja en desús. La Policia Nacional també va intervenir tot el material per produir les plantes com ventiladors, llums, aparells d’aire condicionat i extractors entre d’altres.

L’operació es va executar després de diverses setmanes d’indagacions. La investigació continua oberta.

Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van arrestar dimarts un jove de 24 anys a Gerri de la Sal acusat de tenir una plantació en una casa del carrer Major d’aquesta localitat del Pallars Sobirà.

L’habitatge tenia la llum punxada. Els investigadors van comprovar que els aires condicionats funcionaven ininterrompudament durant les 24 hores del dia. Finalment, dimarts al matí van fer un escorcoll al domicili i van comprovar que tres de les quatre plantes estaven habilitades per al cultiu de marihuana.

En una hi havia 250 testos amb les tiges tallades, que podrien ser d’un cultiu anterior; en una altra, van intervenir 490 testos amb plantes en procés de creixement; i en l’última, 164 testos preparats per a un cultiu imminent. Totes les estances estaven habilitades amb una complexa infraestructura per facilitar el cultiu de plantes. Els agents van arrestar l’home, que pernoctava a la casa i s’encarregava del manteniment i vigilància de la plantació. No descarten noves detencions.