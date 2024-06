L'acadèmia BAA Training forma 60 pilots a Alguaire i espera arribar a 120 aquest any

L’escola lituana de pilots BAA Training va organitzar ahir una jornada de portes obertes a l’aeroport d’Alguaire per donar a conèixer les instal·lacions, les ofertes formatives, la flota i els simuladors a una vintena de persones interessades en aquests estudis. El responsable d’estratègia corporativa de la firma, Miguel del Moral, va indicar que “aquest any comptem amb seixanta pilots i esperem acabar l’any formant-ne entre 100 o 120” a la base del Segrià.

Els alumnes viuen en pisos i cases “que els busquem nosaltres a la zona compresa entre Alguaire i la ciutat de Lleida”. El 2025 esperen comptar amb la residència per a 140 alumnes que promou la Generalitat per al seu campus aeronàutic. “És un concepte que ens agrada, tenir-ho tot aquí amb pensió completa i a prop d’on es fan les classes. Confiem que estigui llesta cap a finals de l’any que ve”, va remarcar Del Moral. Tres empreses opten a construir la residència, que el departament de Territori ha licitat per 7,2 milions d’euros.Està previst que aquest allotjament per a estudiants i noves aules per a formació entrin en funcionament la primavera de l’any que ve i passin a formar part del campus aeronàutic, que ja té dos edificis més, un dels quals en mans de BAA Training. La nova residència anirà acompanyada d’un centre de formació aeronàutica que disposarà d’un mínim de tres aules i dos sales de reunions.Del Moral va remarcar que “de cara a la formació de nous estudiants estrangers, tenim un projecte per portar uns 150 alumnes de l’Índia, possiblement l’any que ve”. “En cas que vegem que aquesta base se’ns queda petita n’obrirem una altra a Osca, ja que sempre és bo tenir-ne més d’una, fins i tot per motius meteorològics. Totes les escoles han de tenir una base alternativa”, va puntualitzar.En l’actualitat, els alumnes procedeixen de països com l’Índia, Luxemburg, Espanya, Itàlia, les Maldives, Bèlgica, el Vietnam o França, entre d’altres. “Vam comencem l’any 2019 sobretot amb alumnes estrangers, però des de fa dos anys estem centrats, a més de continuar formant pilots forans, a incidir en el mercat espanyol amb jornades com aquesta”, va dir Del Moral. “Espanya té tradició en la formació de pilots, hi ha moltes escoles i volem donar-nos a conèixer”, va concloure.Després de recuperar-se de la pandèmia, asseguren que la demanda de pilots és molt alta i s’espera que creixi, d’acord amb els estudis de fabricants d’avions com Airbus o Boeing segons els quals en faran falta molts en el futur. Per estudiar a l’escola d’Alguaire no calen coneixements previs, només el Batxillerat. Tota la formació pot arribar a costar uns 95.000 euros.