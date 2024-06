Tàrrega cedeix parcel·les per a 50 pisos de lloguer social

L’ajuntament de Tàrrega cedirà dos terrenys situats en la Via Lacetània a l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per a la construcció de gairebé mig centenar de nous habitatges públics que es destinaran a lloguer social.

El primer pas perquè aquest projecte sigui una realitat és un conveni de col·laboració entre l’ajuntament, la Societat Urbanística Municipal de Tàrrega d’Habitatge Social SL (propietària dels terrenys), l’Incasòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest acord s’haurà de sotmetre demà a aprovació del ple.El regidor d’Habitatge, Miquel Nadal, va explicar ahir que es preveu que Incasòl inverteixi més de 7 milions d’euros en aquesta nova promoció de gairebé mig centenar d’habitatges, que haurà de construir entre els anys 2025 i 2029. Així mateix, Nadal va afirmar que “estem treballant a marxes forçades per revertir l’actual situació de falta d’habitatge a la ciutat, especialment per donar resposta a les persones més desfavorides i per poder oferir-los lloguers dignes”. “L’habitatge és un bé de primera necessitat i no podem dependre de la lògica mercantil”, va afegir.

Nadal i l’alcaldessa, Alba Pijuan, han mantingut diverses reunions prèvies amb les diferents parts implicades per aconseguir tirar endavant aquesta promoció de pisos “tan necessària per a Tàrrega”, segons va assegurar el regidor d’Habitatge.Val a recordar que més d’una trentena de famílies del bloc de pisos del carrer Claravalls, número 9, de la capital de l’Urgell temen ser desnonades perquè l’edifici es troba en execució hipotecària. L’ajuntament manté contacte directe amb la Sareb, que s’ha fet càrrec de la hipoteca, per seguir el cas, ja que “ens preocupa molt”, va afirmar Pijuan. Així doncs, a Tàrrega hi hauria almenys dos blocs més amb una situació similar. Per aquesta raó, el consistori treballa contrarellotge per aconseguir nous habitatges en “una ciutat de màxima tensió habitacional” segons el regidor d’Habitatge.